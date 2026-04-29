أسطورة الأولمبياد.. كرم جابر يقود نجوم منتخب المصارعة ببطولة إفريقيا المقامة بالإسكندرية

كشف عبد الله حسونة، لاعب منتخب مصر للمصارعة تحت 17 عامًا وصاحب الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية بالإسكندرية، كواليس الحركة الفنية المميزة التي خطف بها الأنظار في النهائي أمام بطل تونس، مؤكدًا أنها كانت مخاطرة كبيرة وكان تنفيذها يحتاج إلى دقة وسرعة عالية.

وأوضح حسونة أن الحركة التي نفذها، والتي أطلق عليها البعض "الخداع الذهبي"، كانت سلاحًا تدرب عليه كثيرًا، مشيرًا إلى أنه لو لم ينفذها بالشكل الصحيح كان من الممكن أن يخسر المباراة.

وقال اللاعب، في تصريحات تلفزيونية، إن البطولة الأفريقية كانت أول مشاركة دولية له، معبرًا عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية في أول ظهور خارجي له.

وأضاف أن الحركة التي نفذها تعتمد على الخداع وسرعة رد الفعل، موضحًا أنه أوهم منافسه التونسي بالاستسلام قبل أن يباغته بحركة فنية خاطفة قادته للتثبيت وحسم المواجهة.

وأشار لاعب منتخب مصر إلى أنه تدرب كثيرًا على هذه الجملة الفنية، إلى جانب حركات أخرى، مؤكدًا أن ما حدث في النهائي لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل طويل في التدريبات.

وتحدث حسونة عن الدعم الذي تلقاه من البطل الأولمبي كرم جابر، الذي تواجد في البطولة وحرص على تحفيزه، مؤكدًا أن كلمات جابر كان لها أثر كبير عليه، خاصة بعدما أخبره بأنه يذكره ببداياته وتمنى له مستقبلًا كبيرًا في اللعبة.

ولفت اللاعب إلى أنه فوجئ بردود الفعل الواسعة على اللقطة بعد المباراة، مؤكدًا أن هدفه المقبل هو مواصلة التطور وتحقيق إنجازات أكبر، وفي مقدمتها التتويج بميدالية عالمية خلال السنوات المقبلة.