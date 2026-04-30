أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق أن محمود عبد المنعم “كهربا” أثار أزمة حادة داخل نادي إنبي، بعد اعتراضه على مشاركته أمام الزمالك لمدة 7 دقائق فقط.

وأوضح إسلام صادق عبر حسابه على “فيسبوك” أن اللاعب تغيب عن التدريبات الأخيرة للفريق، وسط أنباء عن رغبته في عدم استكمال الموسم مع إنبي، في ظل حالة من عدم الرضا عن وضعه داخل الفريق.

وأضاف أن هناك محاولات من جانب مسئولي النادي لإثنائه عن قراره واحتواء الأزمة خلال الفترة الحالية.

موعد مباراة انبي وبيراميدز في الدوري

ويلتقي بيراميدز نظيره إنبي في الخامسة من مساء الجمعة المقبل 1 مايو على استاد الدفاع الجوي في خامس جولات مرحلة اللقب من بطولة الدوري المصري.

وتُذاع مباراة بيراميدز وإنبي علي قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.