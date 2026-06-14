من رأس الحكمة إلى الطاقة والصناعة.. أين تتجه الاستثمارات الإماراتية الجديدة في مصر؟

لم تعد الاستثمارات الإماراتية في مصر تقتصر على القطاعات التقليدية، بل دخلت مرحلة جديدة تتسم بالتنوع والانتشار عبر قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للاقتصاد المصري. فمن مشروع رأس الحكمة العملاق على ساحل البحر المتوسط، إلى مشروعات الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، تتجه رؤوس الأموال الإماراتية نحو فرص استثمارية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ودعم خطط التنمية طويلة الأجل.

وخلال السنوات الأخيرة، رسخت الإمارات مكانتها كأحد أكبر المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، والحوافز الممنوحة للقطاع الخاص، فضلاً عن الموقع الجغرافي الذي يجعل مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والطاقة والتصنيع.

استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار

وشهدت الخمس سنوات الماضية، زيادة كبيرة في نمو الاستثمارات الإماراتية في مصر لتتجاوز 50 مليار دولار، استحوذ مشروع رأس الحكمة الذي تم تدشينه في فبراير 2024 علي 35 مليار دولار من تلك الاستثمارات.

واحتفظت الإمارات بموقع الصدراة من حيث أكبر المستثمرين في مصر خلال العام المالي الماضي 2024-2025، مسجلة نحو 4.7 مليار دولار بحسب بيانات صادرة عن مركز التعئبة والإحصاء.

أهم الشراكات الإماراتية المصرية

و أبرمت شركات إماراتية اتفاقيات شراكة سواء مع شركات مملوكة لحكومة في إطار تنفيذ سياسة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص وفقا وثيقة ملكية الدولة التي أعلنتها مصر، أو شركات تابعة للقطاع الخاص المصري، وكان أخرها توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح “جبل الزيت” بمنطقة البحر الأحمر، بقدرة 580 ميجاواط، مقابل 420 مليون دولار .

وفي 2023، استحوذت جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصنع الوحيد للسجائر المحلية في مصر، مقابل 625 مليون دولار، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي.

في عام 2022، استحوذت شركة ألفا أوريكس ليمتد التابعة لـ"القابضة" ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصص تابعة لدولة في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية المصري بقيمة نحو 1.95 مليار دولار، هم البنك التجاري الدولي - مصر وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو.

الاستثمارات المصرية في الإمارات

وسجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات نحو 1.8 مليار دولار .