برلماني: التسهيلات الاقتصادية خطوة مفصلية لدعم الاستثمار وتحفيز النمو

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي في اتجاه واضح نحو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح في حوار صحفي لـ" صدي البلد"، أن أهمية هذه التسهيلات لا تقتصر على تخفيف الأعباء عن المستثمرين فقط، بل تمتد إلى إعادة بناء الثقة في مناخ الأعمال داخل مصر، بما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.

معدلات النمو وتوفير فرص العمل

وأشار إلى أن استمرار هذا النهج الإصلاحي من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر انفتاحًا وقدرة على المنافسة الإقليمية والدولية.