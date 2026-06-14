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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

التموين
التموين
محمد صبيح

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة، إلى جانب مراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات وخطط التطوير التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء ورفع معدلات الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضطلع بدور محوري في تنفيذ استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتعزيز استقرار الأسواق، من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تقوم بدور رئيسي في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مدار العام، وضمان استمرارية ضخ السلع بالأسواق بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وأوضح أن الشركة القابضة تمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للدولة في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال المشاركة الفاعلة في معارض “أهلًا رمضان”، و”أهلًا مدارس”، والشوادر الموسمية، وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، ويعزز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة ويضمن استقرار السوق المحلي وتوافر السلع بصورة منتظمة.

كما شدد الوزير على أهمية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمثله من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، ودعم التجارة الداخلية، فضلًا عن مساهمته في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.

كما أكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم توافر السلع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية للشركات التابعة ويعزز قدرتها على أداء دورها التنموي والاقتصادي، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير شركات قطاع الأعمال وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور شريف فاروق الشكر لمجالس الإدارات والعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بالأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

جاء الاجتماع بحضور السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسادة أعضاء الجمعية العامة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والسادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وزير التموين التموين الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية القوائم المالية

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