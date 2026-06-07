عضو صحة النواب: توجيهات الرئيس بشأن تطوير القطاع تعزز جودة الخدمات الطبية للمواطنين

صرح النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين يعكس اهتمام الدولة الحقيقي بقطاع الصحة باعتباره أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.

وأكد العطار في تصريحات خاصة أن ما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس مع الحكومة ووزارة الصحة بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المنشآت الطبية، يمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن التوسع في الميكنة والتحول الرقمي داخل القطاع الصحي سيسهم في تحسين جودة الخدمة وسرعة وصولها للمريض.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بضرورة جاهزية المنشآت الطبية قبل افتتاحها تعكس حرص الدولة على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين في جميع المحافظات دون استثناء.