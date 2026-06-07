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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلمانية تطالب بصرف مكافأة لطلاب الطب البيطري على سنة الامتياز

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد
اخبار توك شو

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بخصوص سنة الامتياز لـ الطب البيطري، موضحة أن المشكلة لا تقتصر على الطب البيطري فقط، بل تشمل جميع الكليات التي لم يكن لها سنة امتياز وأصبحت لها سنة امتياز مثل الصيدلة وطب الأسنان.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مشكلة طلاب الصيدلة مع سنة الامتياز تم حلها على المستوى القانوني، لكن على مستوى التنفيذ لم يتم حل هذه المشكلة.

ولفتت إلى أن سنة الامتياز هي عبارة عن سنة تدريب خارج الكلية، والطالب أو الخريج يقوم بالعمل لمدة 9 أشهر متقطعة في أكثر من مكان، وأن هذه الفترة يكون لها مكافأة رمزية.

وأشارت إلى أن الخريجين خلال هذه الفترة لا يدرسون، لكنهم يعملون في جهات مختلفة، وحصولهم على المكافأة يكون بناءً على ما قاموا به، وهناك كليات تطلب من الطلاب دفع أموال على هذه السنة، على الرغم من أن هذه السنة ليست سنة أكاديمية.

سنة الامتياز لها مكافأة للطلاب

وتابعت أن القانون ينص على أن سنة الامتياز لها مكافأة للطلاب ولذلك طلاب البيطري لهم مكافأة، وليست سنة أكاديمية يقوم الطلاب خلالها بدفع أموال، مؤكدة أنها تطالب بحق الشباب، لأنه أنهى الجزء الأكاديمي.

النائبة إيرين سعيد الصحة النواب مجلس مجلس النواب

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