متحدث الصحة: الدولة استثمرت تريليون جنيه بالقطاع الصحي خلال 11 عاما

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر للصحة بشكل مختلف منذ توليه رئاسة الجمهورية.

واضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ، مقدمة برنامج الحياة اليوم ، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد أن الدولة استثمرت ما يقرب من تريليون جنيه في مجال الصحة خلال الـ 11 عاما الماضية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي وجه بشكل واضح في اجتماعه مع وزير الصحة بخصوص القطاع الصحي والتأمين الصحي الشامل.

في السياق نفسه أشار إلى أن تم تحسين أحوال العالمين في هيئة الإسعاف من خلال طلب من وزير الصحة وافق عليه الرئيس السيسي.