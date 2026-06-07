برلماني: جولة رئيس الوزراء بالإسكندرية تعكس قوة الدولة في دعم الصناعة

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بجولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بمحافظة الإسكندرية، والتي شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والصناعية، مؤكدًا أن هذه الجولة تعكس بوضوح توجه الدولة نحو تعزيز مسار التنمية الشاملة ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان افتتاح مصانع جديدة داخل محافظة الإسكندرية يمثل خطوة مهمة على طريق توطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج، فضلًا عن دوره المباشر في توفير آلاف فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن الاهتمام الحكومي المتواصل بتفقد المشروعات على أرض الواقع يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، وضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات العامة والخاصة.

وأشار الصافي عبد العال، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة تنموية كبيرة في مجالات البنية التحتية والإسكان والطرق، وهو ما ساهم في تحسين جودة الحياة داخل المحافظة ودعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد النائب.أن مشروعات تطوير المرافق العامة وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية، وتساعد في تسهيل حركة النقل والتجارة داخل واحدة من أهم المحافظات الاقتصادية في مصر.

كما لفت نائب الاسكندرية. إلى أن استمرار تنفيذ المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجولات الميدانية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد أن هناك رؤية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة والإنتاج، وليس فقط الاستهلاك، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.