رئيس الوزراء: خطة متكاملة لتطوير المناطق الصناعية بالصعيد وربطها بالموانئ وشبكات النقل الحديثة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل وفق خطة شاملة للتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى وجود عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المنيا لدعم النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها خلال زيارته لمدينة الإسكندرية، أن أحد أبرز التحديات التي واجهت التنمية الصناعية في الصعيد يتمثل في ضعف البنية الأساسية وارتفاع تكلفة نقل المنتجات إلى الموانئ تمهيدًا لتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

الدولة نفذت مشروعات كبرى

وأشار إلى أن الدولة نفذت مشروعات كبرى لمعالجة هذه التحديات، من بينها إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، التي ستخدم محافظات الصعيد وتسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز حركة البضائع، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور وربط المحافظات بموانئ البحر الأحمر ومختلف الموانئ المصرية، بما يدعم جهود التنمية الصناعية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.