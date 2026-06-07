رئيس الوزراء: مشروع تطوير كورنيش الإٍسكندرية معجزة حقيقية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة عملت على تطوير عدد من الموانئ في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن أطوال الأرصفة تصل إلى نحو 6 كيلومترات وبعمق يبلغ 22 مترًا، بما يتيح استقبال السفن العملاقة ويعزز من كفاءة الموانئ وقدرتها التشغيلية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها خلال زيارته لمدينة الإسكندرية، أن أعمال تطوير كورنيش الإسكندرية شملت إضافة 10 كيلومترات جديدة إلى امتداده الحالي، بما يسهم في تحسين الربط بين المناطق المختلفة وتحويلها إلى منطقة متكاملة الخدمات، تدعم الحركة المرورية والتنمية العمرانية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إنشاء امتداد حقيقي لشرق الإسكندرية عبر منطقة أبو قير، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز فرص التنمية بالمدينة.

استيعاب التوسعات العمرانية

ووصف رئيس الوزراء مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية بأنه "معجزة حقيقية"، لما يمثله من نقلة نوعية في شكل المدينة وقدرتها على استيعاب التوسعات العمرانية والحركة المرورية المتزايدة، إلى جانب تحسين جودة الحياة للمواطنين والزائرين.