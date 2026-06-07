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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح كوبري "الفريق أول سليمان عزت" بالإسكندرية

خلال الجولة
خلال الجولة
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته اليوم ومرافقوه بمحافظة الإسكندرية، الكوبري الرابط بين شارع 45 والطريق الدولي الساحلي كوبري  "الفريق أول سليمان عزت".

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاحه، أكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كوبري الفريق أول سليمان عزت يُعد شريانًا مروريًا جديدًا يمتد من قلب مدينة الإسكندرية ليربطها بالطريق الدولي الساحلي، بما يسهم في تقديم حلول فعالة لمواجهة التكدسات المرورية بشرق المدينة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يعد أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الكوبري يتميز بكونه منظومة مرورية متكاملة متعددة المستويات، صُممت لتوزيع الكثافات المرورية بصورة علمية تضمن انسيابية الحركة من طريق الكورنيش وصولاً إلى الطريق الدولي الساحلي، وتتوزع الحركة المرورية داخل المشروع من خلال ثلاثة مسارات، الأول مسار علوي مخصص للقادمين من شارع مصطفى كامل باتجاه شارع 45، ومسار علوي يربط شارع 45 بالطريق الدولي الساحلي عبر المستوى السفلي للكوبري، ومسارات مخصصة لخدمة القادمين من الطريق الدولي ومنطقة المعمورة، لضمان عدم تداخل الحركة المرورية.

فيما أشار المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى أن كوبري الفريق أول سليمان عزت، يعتبر إضافة كبيرة لمنظومة الطرق والنقل بالمحافظة، وتعمل المحافظة على تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات المرورية التي تستهدف تقليل الاختناقات بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% بالمناطق الحيوية، مشيرًا إلى أن مشروع كوبري الفريق أول سليمان عزت يمثل نقلة نوعية في خريطة الطرق بالمحافظة، ونعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات الواقعة أسفل الكوبري، بما يحقق النفع العام دون التأثير على الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مواقف عشوائية بالمنطقة المحيطة، حفاظًا على المظهر الحضاري واستدامة كفاءة التشغيل. 


وفي هذا السياق، تدخل رئيس مجلس الوزراء موجها بالإسراع في الاستفادة من هذه المساحات الشاغرة، من خلال شغلها بعدد من الأنشطة الرياضية، مثل الملاعب الخماسية، وملاعب تنس، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يهدف إلى استيعاب الأحجام المرورية المتزايدة على المحور في الاتجاهين، وتقليل زمن الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي، وبين جنوب مدينة الإسكندرية وشرقها وغربها، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات.

فيما أشار اللواء/ عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، إلى أن الكوبري يبلغ إجمالي أطواله 2.6 كم، وبعرض متوسط 11 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، ويهدف بشكل أساسي إلى تهيئة الإسكندرية لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السيارات، ورفع المعاناة عن المواطنين في مناطق سيدي بشر وشارع 45، كما يأتي المشروع ضمن رؤية الدولة 2030 لتحويل المدن الكبرى إلى مراكز لوجستية وسياحية متطورة، تعتمد على شبكة طرق حديثة تربط المناطق السكنية بالمحاور القومية الكبرى.

مصطفى مدبولي محافظة الإسكندرية الطريق الدولي الساحلي المجتمعات العمرانية

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