مدبولي: جولات ميدانية ببرج العرب والإسكندرية لتعزيز كفاءة الكهرباء والحد من الانقطاعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم العنمل تنفيذ جولات ميدانية في مدينتي برج العرب والإسكندرية، بهدف متابعة كفاءة منظومة التحكم في الكهرباء والوقوف على جاهزيتها التشغيلية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها خلال زيارته لمدينة الإسكندرية، أن هذه الجولات تأتي للتعرف على الأعطال والتحديات التي تواجه المنظومة، والعمل على معالجتها بصورة استباقية، بما يسهم في تجنب انقطاع التيار الكهربائي.

تعزيز جهود الحد من سرقات الكهرباء

وتابع رئيس الوزراء، أنه يتم العمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز جهود الحد من سرقات الكهرباء وتقليل الفاقد بالشبكة.