رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مخطط تطوير شرق الإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مخطط تطوير شرق الإسكندرية، ومن بينها الطريق الدائري الجديد، وميناء أبو قير الجديد.

وخلال تفقده الطريق الدائري الجديد بمدينة أبو قير الجديدة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب، محمد الزلاط، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، حول مشروع تطوير شرق الإسكندرية.

مشروع تطوير شرق الإسكندرية

وأوضح نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية ، أن مشروع تطوير شرق الإسكندرية (أبو قير الجديدة) يتضمن تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والكباري بإجمالي أطوال 76.5 كيلومتر، إلى جانب إنشاء محطات المرافق الرئيسية، والتي تشمل محطة محولات كهرباء بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، ومحطة معالجة مياه والصرف الصحي بطاقة 64 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات بنية تحتية متكاملة بإجمالي أطوال تصل إلى 650 كيلومترًا.

وتابع أنه من المنتظر أن يسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية بشرق الإسكندرية، من خلال خلق ظهير عمراني واستثماري جديد، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات، ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة تنعكس إيجابًا على المواطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وحول مشروع الطريق الدائري الجديد، أوضح اللواء أركان حرب، محمد الزلاط، أن طول الطريق الدائري الجديد يبلغ 23 كيلومترًا، تشمل 10 كيلومترات طرق و13 كيلومترًا أعمالًا صناعية تضم خمسة كباري رئيسية، من بينها كوبري البحر بطول 4.2 كيلومتر الذي يمتد جزء منه داخل مياه البحر بطول كيلومتر واحد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتعزيز الربط بين مختلف المحاور التنموية بالمنطقة.

بدوره، قال اللواء / محمد علي زين، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات القومية ، إن مشروع أبو قير الجديدة يجسد رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي الفريد لمصر على البحر المتوسط، وتحويل المناطق الواعدة إلى مراكز اقتصادية وتنموية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

وعقب تفقده الطريق الدائري الجديد بمدينة أبو قير الجديدة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مشروع إنشاء ميناء أبو قير الجديد، حيث أشار اللواء أركان حرب محمد الطحاوي، رئيس الشعبة الهندسية البحرية، إلى أن الميناء الجديد يقع على مساحة 3 ملايين متر مربع من الأرض المكتسبة، بأطوال أرصفة تبلغ 6.25 كيلومتر وغاطس يصل إلى 22 مترًا، فضلًا عن منطقة لوجستية متكاملة على مساحة 125 فدانًا، منها 45 فدانًا مخصصة لساحات تداول الحاويات ومباني التحكم والسيطرة لإدارة الميناء ، إلى جانب تنفيذ شبكات الطرق والكباري والمرافق بالميناء والمنطقة اللوجستية وفق أعلى المعايير العالمية.