رئيس الوزراء يفتتح أعمال توسعة الكورنيش شرق مدينة الإسكندرية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال توسعة الكورنيش بشرق مدينة الإسكندرية.

وعقب افتتاح التوسعات، شرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مكونات مشروع توسعة الكورنيش شرق المدينة، مشيرة إلى أنه يُعد أحد المشروعات التنموية المهمة التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية على أحد أهم المحاور الحيوية بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن أعمال التوسعة من ناحية البحر أسهمت في زيادة إجمالي عرض طريق الكورنيش إلى 32.5 متر، مع إنشاء جزيرة وسطى بعرض مترين، بما أتاح زيادة عدد الحارات المرورية إلى خمس حارات في كل اتجاه بدلًا من ثلاث حارات، وهو ما من شأنه تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخفض معدلات التكدس على امتداد الكورنيش.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن أعمال مشروع التوسعة شملت كذلك تنفيذ منظومة متكاملة للحماية البحرية على امتداد الكورنيش من ناحية البحر، بهدف حماية الشواطئ والكورنيش من تأثيرات الأمواج والعوامل الجوية المختلفة، فضلًا عن إنشاء كوبري علوي للسيارات عند شارع محمد نجيب لخدمة الحركة المرورية للاتجاه القادم من المندرة والمتجه إلى المنتزه، بما يسهم في معالجة الاختناقات المرورية، لاسيما في محيط منطقة مسجد سيدي بشر.

كما أشارت إلى أن المشروع تضمن إنشاء نفق للمشاة أمام مدرسة الطفولة السعيدة، واستكمال ومد نفق مشاة خالد بن الوليد ونفق إسكندر إبراهيم ليتوافقا مع أعمال التوسعة الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ إشارات مرورية لتأمين عبور المشاة وتعزيز عوامل السلامة والأمان على طول مسار المشروع.

وأكدت وزيرة الإسكان أن أعمال تطوير المرافق شملت تنفيذ أعمال الكهرباء على كامل مسار التوسعة في الاتجاه البحري والجزيرة الوسطى، إلى جانب تنفيذ شبكات الصرف الصحي اللازمة على امتداد المشروع، بما يضمن تكامل عناصر البنية الأساسية واستدامة كفاءة التشغيل والخدمات بالمشروع.

وفي غضون ذلك، أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن التوسعات تسهم في القضاء على الاختناقات المرورية بمنطقة سيدي بشر، وزيادة السيولة المرورية على كورنيش الإسكندرية، وذلك لحين الانتهاء من تحويل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد، للمرور أسفل الكوبري بما يحقق انسيابية أكبر لحركة المركبات ويحد من التكدسات المرورية بالمنطقة.

وقال اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن مشروع توسعة الكورنيش تضمن تنفيذ مجموعة متكاملة من الأعمال الخدمية والبنية الأساسية، شملت إنشاء 17 بوابة لدخول وخروج رواد الشواطئ، مزودة بدورات مياه للسيدات والرجال وأماكن مخصصة لخدمة مرتادي الشواطئ، كما تم تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار في الاتجاه البحري للكورنيش، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

بدوره، أشار اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أن مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية شرق المدينة، من منطقة المنتزه حتى فندق المحروسة بطول 5 كيلومترات، تضمن تنفيذ أعمال الحماية البحرية لحماية الكورنيش، إلى جانب تنفيذ الأسوار والبوابات بإجمالي 17 بوابة للدخول والخروج على امتداد المشروع ومداخل الشواطئ، فضلاً عن إنشاء دورات المياه وملحقاتها، وتنفيذ أعمال الأرصفة والإنترلوك ورصف الأسفلت على كامل مسار التوسعة.

وأضاف أن المشروع شمل تنفيذ 3 أنفاق للمشاة على امتداد مساره، منها نفق جديد بالكامل، بالإضافة إلى رفع كفاءة نفقين قائمين واستكمال الجهة الشمالية لهما بعد أعمال التوسعة، إلى جانب تنفيذ كوبري محمد نجيب العلوي للسيارات بطول 600 متر، بواقع 3 حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية نحو المنتزه.