مدبولي: افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية مارس المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية من المقرر افتتاحها في مارس المقبل، في خطوة تستهدف تطوير منظومة النقل الجماعي داخل المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، إن المشروع يمثل أحد أهم مشروعات النقل التي تنفذها الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن إجمالي أطوال المشروع سيصل إلى 124 كيلومترًا، بما يسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التنقل داخل المدينة.

معدلات تنفيذ المشروعات القومية

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل مستمر معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون جاهزة للافتتاح والتشغيل خلال مارس المقبل لتدخل الخدمة أمام المواطنين.

تطوير منطقة بير مسعود

وفي سياق متصل، تفقد مدبولي أعمال تطوير منطقة بير مسعود، إحدى أشهر المناطق الساحلية والسياحية بمدينة الإسكندرية، والتي تشهد تنفيذ مشروع تطوير شامل يستهدف تحويلها إلى متنفس حضاري وسياحي جديد لأهالي المحافظة وزائريها.



وأوضح أن الأعمال الجارية بالمنطقة من المقرر الانتهاء منها بحلول ديسمبر المقبل، على أن يتم افتتاحها رسميًا لتكون إضافة جديدة للمناطق الترفيهية والسياحية على كورنيش الإسكندرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، سواء من خلال تطوير البنية التحتية ووسائل النقل أو عبر إنشاء وتطوير المتنزهات والمناطق السياحية والخدمية.

دعم جهود التنمية الشاملة

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الجولات الميدانية تمنح المسؤولين دفعة إيجابية لمواصلة العمل، خاصة مع رؤية المشروعات على أرض الواقع ومتابعة ما تحقق من إنجازات تخدم المواطنين وتدعم جهود التنمية الشاملة.