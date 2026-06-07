مدبولي يتفقد محور محمد نجيب ويفتتح توسعة كورنيش إسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء محور محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، ورافقه وزيرة الإسكان ومحافظ الإسكندرية.

واستمع مدبولي لشرح حول أعمال إنشاء المحور وإسهامه في تسيير عملية المرور بالمنطقة.

كما افتتح رئيس الوزراء مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق القوات البحرية.

واستمع مدبولي لشرح حول توسعة الكورنيش، والذي يتضمن عرضه التوسع 32.5 متر، وجزيرة وسطى بعرض 2 متر، ليصبح الكورنيش 5 حارات مرورية بكل اتجاه.

وكان مدبولي في إطار جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، تفقد ومرافقوه، مشروع محور اللواء عمر سليمان؛ القوس الغربي للطريق الدائري بالمحافظة.

وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور اللواء عمر سليمان يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في تعزيز شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، حيث يربط بين طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومطار الإسكندرية الدولي، ومدينة برج العرب، والساحل الشمالي الغربي، بطول يبلغ 20 كيلومترا، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية.

فيما أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مواصلة التنسيق بين المحافظة وجميع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أن هذه المشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بمحافظة الإسكندرية، كونها واحدة من أهم القلاع الاقتصادية والتنموية في مصر.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن هذا المشروع يمثل محورا مروريا حيويا لاستيعاب الكثافات المرورية المتبادلة بين طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولي الساحلي، بما يسهم في تخفيف الأحمال المرورية على طريق استاد برج العرب، مرورًا بمطار الإسكندرية الدولي، وتحقيق سيولة مرورية أكبر بالمنطقة.

بدوره، أوضح اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن المشروع تضمن إنشاء طريق مزدوج بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى وأكتاف جانبية، ويشتمل على 4 كباري علوية، وكوبريين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع، و5 كباري سطحية فوق المجاري المائية، فضلًا عن تنفيذ أعمال تغطية مصرف فلسطين بطول 2.3 كيلومتر، بما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويرفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالمنطقة.