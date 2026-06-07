مدبولي: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي في صناعة النقل السككي.. ومصانع جديدة توفر آلاف فرص العمل وتدعم الصادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو توطين صناعة النقل السككي ومكونات منظومة النقل الحضاري، بما يضمن قدرة مصر على إنتاج جميع احتياجاتها محليًا، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع تمثل نقلة نوعية حقيقية للصناعة الوطنية.

خطة الدولة لتحديث وتطوير القاعدة الصناعية

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن المرحلة الأولى من المصنع الجديد المتخصص في إنتاج الأنظمة الخاصة بمنظومة النقل السككي من المقرر الانتهاء منها خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، بينما ستشهد المرحلة الثانية التوسع في إنتاج الوحدات المتحركة، وذلك إلى جانب الاستفادة من المصانع القائمة في شرق بورسعيد، ومصنع الهيئة العربية للتصنيع الذي تم تطويره ضمن خطة الدولة لتحديث وتطوير القاعدة الصناعية.

تحقيق التكامل الصناعي

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشروعات تستهدف تحقيق التكامل الصناعي في قطاع النقل، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.



وفي سياق متصل، أشاد مدبولي بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في قطاع الملابس الجاهزة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصناعي والتصديري، حيث يوفر كل مصنع منها نحو 3 آلاف فرصة عمل، معظمها للشباب والفتيات.

أعلى معايير الجودة

وأضاف أن المنتجات التي يتم تصنيعها داخل هذه المصانع تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية، ويتم تصديرها إلى العديد من الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، فضلًا عن أسواق أخرى حول العالم.

فرص العمل لأبناء محافظة الإسكندرية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر ما لفت انتباهه خلال جولته هو الخطط التوسعية الطموحة لهذه المصانع، موضحًا أن إداراتها تستهدف مضاعفة حجم العمالة خلال عامين فقط، ليصل عدد العاملين في كل مصنع من 3 آلاف إلى 6 آلاف عامل، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

دعم القطاع الصناعي

وأكد مدبولي أن الدولة تواصل دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على أن التوسع في إنشاء المصانع وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

