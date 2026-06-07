قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
إيران: واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي عمليات
الخارجية الإيرانية: لا اتفاق مع واشنطن دون الاعتراف بحق التخصيب ورفع العقوبات
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آلاف فرص العمل وزيادة في الصادرات.. مدبولي يفتتح توسعات مشروع لصناعة الملابس الجاهزة ببرج العرب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بتشجيع خطط المشروعات الصناعية للتوسع في استثماراتها بمصر، بما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري وما يشهده من تطور مستمر في البنية التحتية والدعم المقدم للقطاع الصناعي والتصديري.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقيه، التوسعات الجديدة بمشروع "شاهينلر إيجيبت 2" لصناعة الملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية في مدينة برج العرب الجديدة، وذلك في أثناء جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية.

و أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تحرص من خلال جهودها على تشجيع الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة، وذلك في سبيل النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية.

وعلى هامش افتتاح التوسعات الجديدة، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة داخل المصنع لتفقد عملية الإنتاج والمنتج النهائي، مستمعًا إلى شرح من محمود قطب مدير عام شركة "شاهينلر إيجيبت"، الذي أوضح أن افتتاح هذه التوسعات الجديدة بمشروع "شاهينلر إيجيبت 2"، يأتي في إطار حرص شركة "شاهينلر إيجيبت"؛ التابعة لمجموعة شاهينلر القابضة التركية، على مواصلة التوسع وتعزيز استثماراتها في قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر.

وأضاف: كما تعكس هذه التوسعات الجديدة التزام مجموعة شاهينلر القابضة بالمساهمة في زيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص العمل، ودعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الملابس الجاهزة.

ولفت مدير عام الشركة إلى أن شركة "شاهينلر إيجيبت" تُعد من أبرز الاستثمارات الصناعية الأجنبية العاملة في مصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير، حيث تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ أكثر من 18 عامًا، ونجحت خلال تلك الفترة في ترسيخ مكانتها كشريك صناعي موثوق للعديد من العلامات التجارية العالمية.

وأضاف محمود قطب أن الشركة أقامت التوسعات الجديدة على مساحة أرض تبلغ نحو 10908 أمتار مربعة، بإجمالي مساحة إنشائية قدرها 16665 مترا مربعا، وتضم التوسعات قسم قص مركزي متطورا بأحدث التقنيات الصناعية، و32 خط إنتاج جديدا، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التوسعات الجديدة أسهمت في توفير 1500 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تستهدف شركة "شاهينلر إيجيبت" وتوسعاتها الجديدة صادرات بنحو 55 مليون دولار أمريكي خلال عام 2026، مع تصنيف الشركة ضمن أكبر مصدري الملابس الجاهزة بالمناطق الحرة في مصر، لافتًا إلى أنه يتم التصدير بالفعل لعدد من الدول.

وأشار قطب إلى أن شركة "شاهينلر إيجيبت" تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو ما انعكس في حصولها على عدد من الشهادات والاعتمادات الدولية المرموقة. كما يضم المشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 512 كيلووات لدعم التصنيع الأخضر.

وأكد مدير عام الشركة أن شركة "شاهينلر إيجيبت" تعتزم تنفيذ مشروعها الصناعي الجديد "شاهينلر إيجيبت 3"، بمدينة برج العرب الجديدة، ليشكل إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن المُخطط أن يُقام المشروع على مساحة أرض تبلغ 4,559 مترا مربعا، بإجمالي مسطحات بنائية تصل إلى 10600 متر مربع، ويتكون من البدروم والدور الأرضي وطابقين علويين، وفق أحدث المعايير الهندسية والصناعية العالمية.

وأشار إلى أن مشروع "شاهينلر إيجيبت 3"، يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع والتصدير من خلال إنشاء وتشغيل 8 خطوط إنتاج متطورة، وتطوير قسم متخصص للقص والتجهيز، إلى جانب إنشاء مخازن إنتاجية ولوجستية متكاملة، وتطبيق أحدث أنظمة التشغيل والإدارة الصناعية.

وأضاف مدير عام الشركة أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق زيادة سنوية في صادرات الشركة تقدر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي سنويًا، كما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بواقع 400 فرصة عمل مباشرة، و1200 فرصة عمل غير مباشرة، وذلك بإجمالي 1600 فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص توظيف مستدامة للشباب المصري.

وفي ضوء ذلك حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد ومتابعة مراحل الجودة والاطلاع على المنتجات المختلفة التي يتم تصديرها لعدد من الدول ومنها السوقان الأمريكية والأوروبية.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع العاملين بالمصنع، للاطمئنان على أوضاعهم، ورضاهم عن مستوى الدخل، ومؤهلاتهم العلمية، وكذا المميزات التي توفرها الشركة لهم، فضلًا عن المهارات التي يتمتعون بها وآليات الشركة لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، أكد أحد العاملين، الذي يحمل مؤهلًا متوسطًا، رضاه عن منظومة العمل ومستوى الدخل الذي يتقاضاه من المصنع، لافتًا إلى أنه يتقاضى أجرا ثابتا يصل إلى 9.5 ألف جنيه شهريًا، ويبلغ 11 ألف جنيه شهريًا بالحوافز والمكافآت.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاستثمار شاهينلر إيجيبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

الذهب

شعبة الذهب تكشف أسباب هبوط الأسعار في مصر والعالم

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

الصين

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.44 تريليون دولار خلال مايو

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد