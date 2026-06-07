آلاف فرص العمل وزيادة في الصادرات.. مدبولي يفتتح توسعات مشروع لصناعة الملابس الجاهزة ببرج العرب

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بتشجيع خطط المشروعات الصناعية للتوسع في استثماراتها بمصر، بما يؤكد ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري وما يشهده من تطور مستمر في البنية التحتية والدعم المقدم للقطاع الصناعي والتصديري.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقيه، التوسعات الجديدة بمشروع "شاهينلر إيجيبت 2" لصناعة الملابس الجاهزة، بالمنطقة الصناعية في مدينة برج العرب الجديدة، وذلك في أثناء جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية.

و أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تحرص من خلال جهودها على تشجيع الاستثمار الصناعي، وجذب المستثمرين للقطاعات الصناعية المختلفة، وذلك في سبيل النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية.

وعلى هامش افتتاح التوسعات الجديدة، حرص رئيس الوزراء على القيام بجولة داخل المصنع لتفقد عملية الإنتاج والمنتج النهائي، مستمعًا إلى شرح من محمود قطب مدير عام شركة "شاهينلر إيجيبت"، الذي أوضح أن افتتاح هذه التوسعات الجديدة بمشروع "شاهينلر إيجيبت 2"، يأتي في إطار حرص شركة "شاهينلر إيجيبت"؛ التابعة لمجموعة شاهينلر القابضة التركية، على مواصلة التوسع وتعزيز استثماراتها في قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر.

وأضاف: كما تعكس هذه التوسعات الجديدة التزام مجموعة شاهينلر القابضة بالمساهمة في زيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص العمل، ودعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الملابس الجاهزة.

ولفت مدير عام الشركة إلى أن شركة "شاهينلر إيجيبت" تُعد من أبرز الاستثمارات الصناعية الأجنبية العاملة في مصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة الموجهة للتصدير، حيث تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ أكثر من 18 عامًا، ونجحت خلال تلك الفترة في ترسيخ مكانتها كشريك صناعي موثوق للعديد من العلامات التجارية العالمية.

وأضاف محمود قطب أن الشركة أقامت التوسعات الجديدة على مساحة أرض تبلغ نحو 10908 أمتار مربعة، بإجمالي مساحة إنشائية قدرها 16665 مترا مربعا، وتضم التوسعات قسم قص مركزي متطورا بأحدث التقنيات الصناعية، و32 خط إنتاج جديدا، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن التوسعات الجديدة أسهمت في توفير 1500 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تستهدف شركة "شاهينلر إيجيبت" وتوسعاتها الجديدة صادرات بنحو 55 مليون دولار أمريكي خلال عام 2026، مع تصنيف الشركة ضمن أكبر مصدري الملابس الجاهزة بالمناطق الحرة في مصر، لافتًا إلى أنه يتم التصدير بالفعل لعدد من الدول.

وأشار قطب إلى أن شركة "شاهينلر إيجيبت" تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو ما انعكس في حصولها على عدد من الشهادات والاعتمادات الدولية المرموقة. كما يضم المشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 512 كيلووات لدعم التصنيع الأخضر.

وأكد مدير عام الشركة أن شركة "شاهينلر إيجيبت" تعتزم تنفيذ مشروعها الصناعي الجديد "شاهينلر إيجيبت 3"، بمدينة برج العرب الجديدة، ليشكل إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن المُخطط أن يُقام المشروع على مساحة أرض تبلغ 4,559 مترا مربعا، بإجمالي مسطحات بنائية تصل إلى 10600 متر مربع، ويتكون من البدروم والدور الأرضي وطابقين علويين، وفق أحدث المعايير الهندسية والصناعية العالمية.

وأشار إلى أن مشروع "شاهينلر إيجيبت 3"، يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع والتصدير من خلال إنشاء وتشغيل 8 خطوط إنتاج متطورة، وتطوير قسم متخصص للقص والتجهيز، إلى جانب إنشاء مخازن إنتاجية ولوجستية متكاملة، وتطبيق أحدث أنظمة التشغيل والإدارة الصناعية.

وأضاف مدير عام الشركة أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق زيادة سنوية في صادرات الشركة تقدر بنحو 7 ملايين دولار أمريكي سنويًا، كما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بواقع 400 فرصة عمل مباشرة، و1200 فرصة عمل غير مباشرة، وذلك بإجمالي 1600 فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص توظيف مستدامة للشباب المصري.

وفي ضوء ذلك حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد ومتابعة مراحل الجودة والاطلاع على المنتجات المختلفة التي يتم تصديرها لعدد من الدول ومنها السوقان الأمريكية والأوروبية.

كما أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع العاملين بالمصنع، للاطمئنان على أوضاعهم، ورضاهم عن مستوى الدخل، ومؤهلاتهم العلمية، وكذا المميزات التي توفرها الشركة لهم، فضلًا عن المهارات التي يتمتعون بها وآليات الشركة لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، أكد أحد العاملين، الذي يحمل مؤهلًا متوسطًا، رضاه عن منظومة العمل ومستوى الدخل الذي يتقاضاه من المصنع، لافتًا إلى أنه يتقاضى أجرا ثابتا يصل إلى 9.5 ألف جنيه شهريًا، ويبلغ 11 ألف جنيه شهريًا بالحوافز والمكافآت.