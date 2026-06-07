مدبولي: جولة إسكندرية استمرت 7 ساعات لتفقد وافتتاحات مشروعات جديدة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده بمحافظة الإسكندرية برفقة عدد من الوزراء وهم الإسكان والنقل والصناعة بالإضافة لمحافظ الإسكندرية لتفقد وافتتاحات مشروعات المحافظة .



وقال رئيس الوزراء أن الجولة شملت ٧ ساعات وبدأنا بمركز التحكم لشركة توزيع الكهرباء ببرج العرب الجديدة وهذا يعمل علي حوكمة الكهرباء وتقليل سرقات الكهرباء مضيفا أن توفير الكهرباء تحدي كبير للحكومة .

وأضاف رئيس الوزراء أنه تفقد مصنع لصناعات مكونات السكة الحديد لافتا ان المصنع سوف يدخل في إنتاج تشغيل السكك الحديدية هنا في مصر بدلا من استيرادها .

وأشار رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح وحدات متحركة لافتا ان مصر تستطيع أن تنتج جميع أنظمة السكك الحديد .