رئيس الوزراء: مدينة أبو قير الجديدة مشروع مهم لم نلق الضوء عليه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه افتتح اليوم توسعت كورنيش اسكندرية كما افتتح كوبري الفريق سليمان عزت.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تفقد دائري ابو قير مشيرا الي ان هناك مشروع مهم لم يتم التسليط الضوء عليها وهو مدينة أبو قير الجديدة ليكون امتداد حقيقي لشرق اسكندرية مؤكدا أن هذا كان بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع رئيس الوزراء أن ميناء ابو قير بعمق ٢٢ متر كاكبر عمق في البحر المتوسط مما يتيح لنا دخول أكبر سفن لهذه الميناء ان الدولة أضافت ١٠ كيلو متر جديد لشرق اسكندرية .

وأشار رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل علي توسع بشركة طرق و نقل كبيرة للاهالي اسكندرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد عدد من مصانع الإسكندرية لافتا أن من ضمنهم مصانع للملابس الجاهزة يصدرون لجميع أسواق العالم لعدد من الماركات العالمية.