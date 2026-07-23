بين جربة ورادس.. تفاصيل جولة إيهاب توفيق الغنائية في 6 مدن تونسية

يتجه الفنان إيهاب توفيق إلى تونس خلال الأيام المقبلة، لإحياء جولة فنية تتضمن 6 حفلات غنائية في عدد من المدن التونسية، وذلك ضمن نشاطه الفني المكثف خلال موسم الصيف.

ومن المقرر أن تبدأ جولة إيهاب توفيق يوم 25 يوليو، بحفل غنائي على مسرح الهواء الطلق في جربة، على أن يحيي حفلا آخر يوم 27 يوليو على ملعب بوعلي لحوار بمدينة حمام سوسة.

ويواصل إيهاب توفيق جولته الفنية يوم 28 يوليو، من خلال حفل يقام في البرج الأثري بمدينة المهدية، قبل أن يشارك يوم 30 يوليو ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي.

ويختتم الفنان إيهاب توفيق جولته الفنية في تونس بحفلين، الأول يوم 31 يوليو في مدينة المكنين، والثاني يوم 1 أغسطس بمدينة رادس، حيث يقدم خلال حفلاته باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحا كبيرا على مدار مشواره الفني.

على صعيد آخر، طرح إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان «إحنا ولادك يا مصر» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتحمل الأغنية توقيع الشاعر هشام سلامة في الكلمات، وشارك إيهاب توفيق في وضع اللحن مع الملحن منعم، بينما تولى مصطفى ميسي التوزيع الموسيقي.