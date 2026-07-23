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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند صبري تدعو لتونس بعد الحرائق : اللهم احفظ بلادنا بلطفك ورحمتك

هند صبري
هند صبري
يارا أمين

حرصت الفنانة هند صبري على توجيه رسالة دعم إلى الشعب التونسي، في ظل الحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

ودعت هند صبري الله أن يحفظ تونس وأن يعمّ عليها الأمن والسلام، معربة عن تقديرها لفرق الإنقاذ التي تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة الحرائق وإنقاذ المواطنين والممتلكات، متمنية انتهاء الأزمة في أقرب وقت.

حرائق تونس 

وتشهد تونس خلال الأيام الحالية ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، إذ اقتربت في بعض المناطق من حاجز 50 درجة مئوية، وهو ما ساهم في اندلاع عشرات الحرائق التي طالت مساحات من الغابات والأراضي الزراعية، إلى جانب امتداد النيران إلى بعض المباني والمنشآت.

كما تسببت موجة الحر في زيادة كبيرة بمعدلات استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار في عدد من المناطق، وأثر على بعض الخدمات ووسائل النقل، وسط استمرار جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها، مع توقعات باستمرار الأجواء شديدة الحرارة في أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة

الفنانة هند صبري هند صبري الشعب التونسي إنستجرام حرائق تونس

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