"القوة في شبابنا".. مبادرة جديدة لصقل مهارات الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، وبإشراف وائل حسين إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، فتح باب التسجيل قريبًا في الدورة الثالثة من مبادرة "القوة في شبابنا"، والتي تُقام خلال الفترة من 10 إلى 27 أغسطس 2026 بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

لقاءات ومحاضرات فكرية

وتتضمن المبادرة لقاءات فكرية، ومحاضرات عامة، وورشًا تدريبية، بمشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين والفنانين والإعلاميين والباحثين والمتخصصين، من بينهم الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وتأتي المبادرة في إطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم ورعاية الموهوبين من الشباب، وترسيخ ثقافة الحوار وتبادل الخبرات بين كبار المثقفين والأجيال الشابة.

الفئة المستهدفة من المبادرة

وتستهدف المبادرة الشباب من 18 إلى 35 عامًا، وتمتد فعالياتها على مدار ثلاثة أسابيع، وتشمل محاضرات رئيسية وورشًا تدريبية تسهم في تنمية المهارات وصقل القدرات.

ودعا المجلس الأعلى للثقافة الشباب الراغبين في المشاركة إلى متابعة صفحة أمانة المؤتمرات على موقع فيسبوك لمعرفة موعد فتح باب التسجيل، كما يمكن التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01008130075.

وتُقام جميع فعاليات المبادرة بمقر المجلس الأعلى للثقافة، في إطار حرص وزارة الثقافة على تمكين الشباب ودعم إبداعاتهم وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.