قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن يكشف تطورًا جديدًا داخل الزمالك بشأن الرخصة الإفريقية
وداعاً لطوابير السجل المدني.. كيف تستخرج قسيمة زواج مميكنة من المنزل بالموبايل؟
درة توجه رسالة مؤثرة لدعم تونس والجزائر بعد الحرائق: قلوبنا ودعواتنا معكم
بكين وواشنطن تحافظان على تواصل وثيق بشأن ترتيبات مجلس التجارة
إيران توسع المواجهة.. طهران تهدد بريطانيا بعد تحركات القاذفات الأمريكية
الهند : اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار
مانشستر يونايتد يقترب من خطف مفاجأة مونديال 2026.. اتفاق مبدئي مع مانو كونيه
بعد الصفقة النووية .. تعليق مفاجئ من نتنياهو بشأن احتمالية انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام
وظائف شاغرة لسائقي قطارات المترو والعاصمة.. الشروط وكيفية التقديم
حرب إيران تفجر أزمة النفط .. البرميل يعبر حاجز الـ100 دولار وسط مخاوف الإمدادات
بعثة بيراميدز تغادر القاهرة اليوم متجهة إلى تركيا لخوض معسكر خارجي
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .. الإفراج بالعفو عن 1214 من النزلاء المحكوم عليهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

"القوة في شبابنا".. مبادرة جديدة لصقل مهارات الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
محمد صبري عبد الرحيم

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، وبإشراف وائل حسين إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، فتح باب التسجيل قريبًا في الدورة الثالثة من مبادرة "القوة في شبابنا"، والتي تُقام خلال الفترة من 10 إلى 27 أغسطس 2026 بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

لقاءات ومحاضرات فكرية

وتتضمن المبادرة لقاءات فكرية، ومحاضرات عامة، وورشًا تدريبية، بمشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين والفنانين والإعلاميين والباحثين والمتخصصين، من بينهم الدكتورة آمال إبراهيم، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية.

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وتأتي المبادرة في إطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم ورعاية الموهوبين من الشباب، وترسيخ ثقافة الحوار وتبادل الخبرات بين كبار المثقفين والأجيال الشابة.

الفئة المستهدفة من المبادرة

وتستهدف المبادرة الشباب من 18 إلى 35 عامًا، وتمتد فعالياتها على مدار ثلاثة أسابيع، وتشمل محاضرات رئيسية وورشًا تدريبية تسهم في تنمية المهارات وصقل القدرات.

ودعا المجلس الأعلى للثقافة الشباب الراغبين في المشاركة إلى متابعة صفحة أمانة المؤتمرات على موقع فيسبوك لمعرفة موعد فتح باب التسجيل، كما يمكن التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01008130075.

وتُقام جميع فعاليات المبادرة بمقر المجلس الأعلى للثقافة، في إطار حرص وزارة الثقافة على تمكين الشباب ودعم إبداعاتهم وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

الثقافة القوة في شبابنا المجلس الأعلى للثقافة لقاءات فكرية الموهوبين ثقافة الحوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

المولد النبوي 2026

إجازة رسمية قريباً.. موعد المولد النبوي الشريف 2026

ترشيحاتنا

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد إيهاب جمال الدين

حادث الاتحاد السكندري.. القومي لحقوق الإنسان يؤكد رفضه التمييز ويشيد بالحكومة

رئيس الجامعة المصرية اليابانية:

رئيس الجامعة المصرية اليابانية: تشغيل معمل الجهد العالي لدعم البحث العلمي وخدمة الصناعة

الغرفة التجارية للقاهرة

خلال اجتماعٍ موسع.. غرفة القاهرة: سوق البن مستقر.. والأجهزة الرقابية تتصدى بحسم لأي مخالفات

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد