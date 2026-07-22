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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"ثقافة شمال سيناء" تواصل فعاليات برنامجها الصيفي تزامناً مع اختيارها عاصمة الثقافة المصرية

"ثقافة شمال سيناء" تواصل فعاليات برنامجها الصيفي تزامناً مع اختيارها عاصمة الثقافة المصرية
"ثقافة شمال سيناء" تواصل فعاليات برنامجها الصيفي تزامناً مع اختيارها عاصمة الثقافة المصرية
أ ش أ

 واصل فرع ثقافة شمال سيناء تنفيذ أجندته الصيفية المتنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية بمختلف المراكز والمدن، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي واكتشاف المواهب، وتزامناً مع اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.

وتضمنت فعاليات قصر ثقافة العريش تنظيم ورشة للقراءة الحرة وتلخيص الكتب لتنمية مهارات الاطلاع لدى الأطفال، ومسابقة في المعلومات العامة، إلى جانب ندوة توعوية بعنوان «سلامة الأطفال أثناء اللعب» تناولت القواعد الإرشادية لحماية النشء من الحوادث، بالإضافة إلى ورشة فنية لتعليم الأطفال الأشغال اليدوية وصناعة الطائرات الورقية باستخدام الورق الملون.

في سياق متصل، نظم قصر ثقافة بئر العبد ورشة أدبية لمناقشة كتاب «صابح ورابح» للكاتبة عائشة رافع، والتي ركزت على غرس القيم التربوية والسلوكيات الإيجابية والدروس المستفادة لدى المشاركين من الأطفال.

كما نظمت مكتبة الشهداء ندوة توعوية تحت عنوان «التدخين.. حرية أم اختيار»، جرى خلالها استعراض الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التدخين، مع التعريف بالخدمات العلاجية والمبادرات الإرشادية التي توفرها الدولة لمساعدة المواطنين على الإقلاع عنه.

وتأتي هذه الأنشطة تماشياً مع إستراتيجية قصور الثقافة الرامية لتقديم محتوى إبداعي وتوعوي متكامل يسهم في بناء الوعي وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الأطفال والشباب بمحافظة شمال سيناء.

فرع ثقافة شمال سيناء أجندته الصيفية المتنوعة وزارة الثقافة نشر الوعي واكتشاف المواهب اختيار شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026

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