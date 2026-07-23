قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 74 لثورة 23 يوليو المجيدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

 بعث محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال المحافظ- في نص البرقية- " يشرفني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية، وأرق الأمنيات، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي حققت إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة".

وأضاف: "لدينا عزيمة وإيمان وإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار، وملتزمين بالمصالح العليا للوطن، ومعاهدين الله تعالى على المضي قدمًا نحو إعلاء قيم الحق والعدل، دفعًا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمتين خير مصر وعزها وتقدمها، وأن يعيد عليكم هذه المناسبة بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين.

وقدم المحافظ التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ أرض الكنانة وقادتها على مر العصور، وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.

محافظ كفر الشيخ تهنئة رئيس الجمهورية ثورة 23 يوليو المجيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

الكرملين

الكرملين : روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا

روساء أجهزة الهجرة والجوازات العرب

رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات العرب يدعون الدول العربية إلى اعتماد جوازات السفر البيومترية

إيران وإسرائيل

معلومات سرية بشأن إيران.. بيان غاضب من مكتب نتنياهو عن عضو بالكنيست الإسرائيلي

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد