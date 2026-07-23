محافظ كفرالشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 74 لثورة 23 يوليو المجيدة

بعث محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال المحافظ- في نص البرقية- " يشرفني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية، وأرق الأمنيات، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي حققت إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وضربت أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة".

وأضاف: "لدينا عزيمة وإيمان وإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار، وملتزمين بالمصالح العليا للوطن، ومعاهدين الله تعالى على المضي قدمًا نحو إعلاء قيم الحق والعدل، دفعًا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمتين خير مصر وعزها وتقدمها، وأن يعيد عليكم هذه المناسبة بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين.

وقدم المحافظ التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ أرض الكنانة وقادتها على مر العصور، وأن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.