رئيس الوزراء: المصانع ستضاعف العمالة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد عدد من مصانع الإسكندرية لافتا أن من ضمنهم مصانع للملابس الجاهزة يصدرون لجميع أسواق العالم لعدد من الماركات العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المصانع سوف تضاعف العمالة بهذه المصانع مشيرا الي انه تفقد مصنع للمعدات الهندسية لافتا ان الدولة بذلت جهد كبير في ملف الصناعة مشيرا إلى أن خلال ٣ سنوات سوف يكون لدينا مصانع توفر احتياجات الدولة .

وأشار إلى أنه تفقد مصنع للغذاء ومصنع اخر للمياه الغازية لافتا أن المستثمرين يشيدون بإنجاز جهد مصر في البنية التحتية.

وأشار إلى أنه تفقد محور اللواء عمر سليمان الذي يربط المطار بالإسكندرية كما تفقد مشروع محور محمد نجيب ومحور عزت سليمان .