موعد مباراة العودة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026 صراعًا قويًا في الدور نصف النهائي، حيث يترقب عشاق كرة القدم المواجهة الحاسمة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد في لقاء الإياب، بعد مباراة ذهاب مثيرة انتهت بالتعادل.

تعادل مثير في مباراة الذهاب

احتضن ملعب واندا ميتروبوليتانو مواجهة الذهاب بين الفريقين، والتي اتسمت بالإثارة والندية منذ البداية. تمكن آرسنال من التقدم في الشوط الأول عن طريق مهاجمه فيكتور جيوكيريس، الذي سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 44 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

في المقابل، لم يستسلم أتلتيكو مدريد، حيث نجح في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني عبر نجمه جوليان ألفاريز، الذي أحرز هدفًا من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 56، ليبقي على آمال فريقه قائمة قبل لقاء الحسم.

موعد مباراة الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. وستُقام المواجهة على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، حيث يسعى كل فريق لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

صراع التأهل إلى النهائي

تحمل مباراة الإياب أهمية كبيرة، إذ ستحدد هوية المتأهل لملاقاة الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، خاصة بعد المباراة المثيرة التي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-4 في الذهاب.

في ظل تقارب المستوى بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، تبدو كل الاحتمالات واردة، ما يجعل الجماهير على موعد مع قمة كروية مشتعلة قد تُحسم بتفاصيل صغيرة.