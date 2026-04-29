تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال بدوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازين الفنيين لناديي أتلتيكو مدريد وأرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماتيو روجيري - دافيد هانكو - ماركو بوبيل - ماركوس يورينتي.

خط الوسط: أديمولا لوكمان - جوني كاردوسو - كوكي - جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل دوس سانتوس - بييرو هينكابي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: نوني مادويكي - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتينيلي.