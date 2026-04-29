قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة أرسنال في أبطال أوروبا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أرسنال، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي:

الحراس: خوان موسو - يان أوبلاك - لوكاس إسكيفيل

خط الدفاع: ماتيو روجيري - ماركوس لورينتي - كليمون لونجليه - مولينا - دافيد هانكو - مارك بوبيل - روبن لو نورماند - خافيير بونار - جوليو دياز

خط الوسط: رودريجو ميندوزا - جوني كاردوزو - كوكي - أليكس باينا - تياجو ألمادا - أوبيد فارجاس

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألكسندر سورلوث - خوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني - أديمولا لوكمان