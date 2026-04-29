الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الليلة.. أتلتيكو مدريد يبحث عن تضميد الجراح وآرسنال يطارد الحلم الأوروبي في نصف النهائي دوري الأبطال

ارسنال
ارسنال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم إلى ملعب ميتروبوليتانو حيث يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره آرسنال الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة تحمل طموحات مشتركة للفريقين نحو تحقيق اللقب القاري الأول في تاريخهما.

ويدخل أتلتيكو اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته لقب كأس ملك إسبانيا مؤخرًا أمام ريال سوسيداد بركلات الترجيح وهي الهزيمة التي ألقت بظلالها على أجواء الفريق خاصة مع حالة الغضب التي سيطرت على جماهيره.

ويعول المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على عاملي الأرض والجمهور لاستعادة التوازن، مؤكدًا أن فريقه لا يحتاج إلى وعود بقدر ما يحتاج إلى تحقيق الفوز داخل الملعب في ظل أهمية المباراة كفرصة مثالية لمصالحة الأنصار.

ورغم الانتقادات التي لاحقت أسلوبه في فترات سابقة أظهر أتلتيكو هذا الموسم تطورًا واضحًا على المستوى الهجومي بعدما سجل عددًا كبيرًا من الأهداف في مشواره القاري ليؤكد قدرته على الجمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.

عقدة أوروبية تطارد الفريق الإسباني

ولا يزال الحلم الأوروبي يمثل هاجسًا لأتلتيكو الذي سبق أن خسر ثلاث نهائيات في البطولة أبرزها أمام ريال مدريد في نسختي 2014 و2016 وهو ما يزيد من دوافع الفريق لتجاوز هذه العقدة وبلوغ النهائي مجددًا.

آرسنال.. ثبات قاري وطموح تاريخي

في المقابل يدخل آرسنال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد مسيرة قوية في البطولة دون أي هزيمة تحت قيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الذي نجح في بناء فريق متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والمرونة الهجومية.

ويأمل الفريق الإنجليزي في بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه سعيًا لتحقيق اللقب القاري الأول خاصة في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه هذا الموسم على الصعيد الأوروبي.

كما يستند آرسنال إلى سجل إيجابي مؤخرًا أمام الأندية الإسبانية وهو ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل مواجهة أتلتيكو رغم إدراكه لصعوبة اللعب في مدريد وأمام جماهير معروفة بحماسها الكبير.

صراع تكتيكي مرتقب

وتحمل المباراة طابعًا تكتيكيًا خاصًا في ظل الاختلاف الواضح بين أسلوب الفريقين إذ يعتمد أتلتيكو على التنظيم الدفاعي والانضباط الخططي مع استغلال الهجمات المرتدة بينما يفضّل آرسنال الاستحواذ والضغط العالي وبناء الهجمات المنظمة.

غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين

ويعاني أتلتيكو من غيابات بسبب الإصابة أبرزها بابلو باريوس وخوسيه خيمينيز فيما تحوم الشكوك حول مشاركة عدد من اللاعبين الآخرين.

في المقابل يفتقد آرسنال خدمات بعض العناصر المهمة مع استمرار الغموض بشأن جاهزية بعض لاعبيه قبل اللقاء.

مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

وبين رغبة أتلتيكو في استعادة ثقة جماهيره وطموح آرسنال لمواصلة موسمه الأوروبي المميز تبدو المواجهة مفتوحة على كافة السيناريوهات في انتظار ما ستسفر عنه موقعة الذهاب قبل الحسم في لقاء الإياب.

وفي ظل تقارب المستوى والطموحات قد تحسم التفاصيل الصغيرة نتيجة اللقاء في مواجهة مرشحة لتقديم إثارة كروية تليق بحجم المنافسة في الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا.

