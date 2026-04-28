دوري أبطال أوروبا .. باريس سان جيرمان يتفوق على بايرن ميونخ 3-2 في الشوط الأول

تفوق باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدفين ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد بارك دو برانس في إياب دور نصف النهائى ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأفتتح بايرن ميونخ التهديف في الدقيقة 17، تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق هاري كين بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأدرك باريس سان جيرمان هدف التعادل في الدقيقة 25، بعد هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خفيتشا كفاراتسخيليا من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف باريس سان جيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 33، بعد ركلة ركنية لباريس سان جيرمان، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جواو نيفيز برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى.

وتعادل بايرن موينخ في الدقيقة 41، بعد تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي بايرن ميونيخ أنهاها مايكل أوليسي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل باريس سان جيرمان الهدف الثالث في الدقيقة 45+5، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عثمان ديمبيلي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.