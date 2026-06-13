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العربي الناصري: زيارات القادة الأفارقة لمصر تعكس عمق الدور المصري في القارة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربي الناصري: زيارات القادة الأفارقة لمصر تعكس عمق الدور المصري في القارة

النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري
النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر لعدد من زعماء وقادة الدول الأفريقية خلال الفترة الأخيرة تعكس المكانة المحورية للدولة المصرية داخل القارة السمراء، ودورها التاريخي في دعم قضايا التنمية والاستقرار وتعزيز التكامل الإفريقي.

وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، يجسد رؤية مصر الواضحة نحو تعميق التعاون مع دول أفريقيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تحرك مصري نشط لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، مؤكدًا أن مصر تنتهج سياسة خارجية متوازنة تقوم على دعم الاستقرار والتنمية في القارة، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري، أن القارة الأفريقية تمثل امتدادًا طبيعيًا للأمن القومي المصري، وأن تعزيز العلاقات مع دولها يعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملفات التعاون التنموي والاستثماري ومشروعات البنية التحتية والطاقة.

وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين مصر والدول الأفريقية تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتدعم جهود التكامل الإقليمي، بما يعزز من قدرة القارة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن مصر ستظل بوابة أفريقيا نحو الاستقرار والتنمية، وأن دورها التاريخي في القارة لن يتراجع، بل يتعزز بمرور الوقت من خلال شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

العربي الناصري حزب العربي الناصري البرلمان النواب مجلس النواب

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