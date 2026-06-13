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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على رأس الأولويات

الدكتور ماجد عبدالعظيم
الدكتور ماجد عبدالعظيم
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، عضو الهيئة العليا لأمانة الاستثمار المركزية بـ حزب مستقبل وطن، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال عبدالعظيم في بيان اليوم، إن تجديد الثقة فيه ضمن تشكيل أمانة الاستثمار المركزية يدفعه لمواصلة العمل من خلال الأمانة على طرح رؤى ومقترحات عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن العمل داخل الأمانة يستهدف إعداد أجندة تشريعية متكاملة تعالج التحديات وتدعم فرص النمو.

وشدد على أهمية دراسة التشريعات المرتبطة بالاستثمار وبيئة الأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار عبدالعظيم إلى أن دعم الاستثمار لا يقتصر على الجوانب التشريعية فقط، وإنما يمتد إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا يشجع على التوسع في المشروعات وزيادة الإنتاج.

وأوضح عبدالعظيم أن حزب مستقبل وطن يضع الملف الاقتصادي على رأس أولوياته، من خلال دعم المبادرات التي تسهم في دفع عجلة التنمية، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد  على المنافسة.

ولفت عبدالعظيم إلى  أهمية تحويل المقترحات والأفكار إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

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