مستقبل وطن: مصر تواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة أهالي غزة

ثمّن المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، الجهود المصرية المتواصلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية، ودفع مسار التهدئة واستعادة الاستقرار في قطاع غزة، مؤكدًا أن استضافة القاهرة للاجتماع رفيع المستوى الذي ضم الوسطاء وممثلي الفصائل الفلسطينية تعكس المكانة المحورية لمصر ودورها التاريخي كركيزة أساسية لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد مسعود أن التحركات المصرية المكثفة على المستويين السياسي والدبلوماسي تعكس حرص الدولة المصرية على وقف نزيف الدم الفلسطيني، وتوفير المناخ المناسب لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى تهدئة مستدامة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتخفف من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

استكمال تنفيذ مراحل الاتفاق

وأشار إلى أن الإجماع الذي شهده الاجتماع على أهمية استكمال تنفيذ مراحل الاتفاق، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الداعم الرئيسي لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني.

خدمة مصالح شعوب المنطقة

وأضاف أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن أن نجاح القاهرة في جمع مختلف الأطراف على طاولة واحدة يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة ومسؤولية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام.

واختتم مسعود تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت التهدئة، والإسراع في تنفيذ خطط إعادة الإعمار، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.