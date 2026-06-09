قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لواقعة سكان عقاري منطقة كفرطهرمس..الأهالي أخلوا العمارتين ومحافظ الجيزة يضعهما تحت الملاحظة 3 أشهر
الأرصاد تحذر من الإجهاد الحراري .. وهذه طرق الوقاية
حقيقة بقعة زيت الجبيل بطور سيناء.. لجنة فنية تؤكد خلو الشاطئ من أي تلوث
الفكرة اتأجلت | شوبير يعلن خبرًا مثيرًا عن الأهلي
طهران : لا علاقة وصاية بين إيران ولبنان .. والتنسيق بيننا لمواجهة عدو مشترك
رصاصة الغدر .. طمع في سيارة قاد شابًا إلى حبل المشنقة بـ راس سدر
أمام البرلمان | وزيرة الإسكان : إطلاق منصة لتصدير العقار للأجانب
بـ VIP Premium | السكة الحديد تُعلن تطوير قطارات خط القاهرة - أسوان .. مواعيد وتفاصيل
يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود
كان قدوة في العمل والإنتاج.. خالد الجندي: النبي كان أغنى الناس ولم يكن فقيرا
كأس العالم 2026 | موعد مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمام البرلمان | وزيرة الإسكان : إطلاق منصة لتصدير العقار للأجانب

اجتماع لجنة الإسكان
اجتماع لجنة الإسكان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب إطلاق منظومة متكاملة لتصدير العقار المصري للأجانب، بالتعاون بين وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

وقالت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، المخصص للاستماع إلى رؤية الوزارة بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتصدير العقار للأجانب وتيسير الإجراءات الخاصة بالشراء والتسجيل.

وأضافت أن المنظومة الجديدة ستتيح إصدار شهادة الملكية والمستندات الخاصة بالعقار بصورة إلكترونية، بما يسهل إجراءات التملك ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، مشيرة إلى أن هذه الشهادة ترتبط كذلك بالإجراءات الخاصة بإقامة المشتري الأجنبي.

مناقشات مستمرة مع البنك المركزي

وأوضحت المنشاوي، أن هناك مناقشات مستمرة مع البنك المركزي بشأن بعض الجوانب المرتبطة بآليات السداد بالعملة الأجنبية، لافتة إلى أن رؤية البنك المركزي ترتكز على ضرورة التزام المطور العقاري ببنود التعاقد مع المشتري وأن تتم المعاملات وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأكدت، أن الوزارة انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصدير العقار، وتم البدء بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها واحدة من أهم المدن الجاذبة للاستثمار العقاري، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنصة الإلكترونية تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات زيادة تنافسية العقار المصري في الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.

المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان تصدير العقار المصري لجنة الإسكان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

جانب من مشاركة وزيرة الإسكان في جلسة مجلس النواب

وزيرة الإسكان : قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يسهم في حوكمة السوق

سعر الدولار

تحت الـ52 جنيه بيع وشراء.. سعر الدولار في مصر الآن

وزير التموين

وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي “Carry On” لمتابعة معدلات الإنجاز

بالصور

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد