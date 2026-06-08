أمانة الشباب المركزية بـ«مستقبل وطن» تعقد اجتماعًا تنظيميًا لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد حسام عوض، أول اجتماع تنظيمي لها بعد إعلان تشكيلها الجديد، بحضور المهندس هشام أباظة الأمين العام المساعد للحزب، فضلاً عن حضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب أحمد حسام عوض، أن أمانة الشباب تستهدف خلال الفترة المقبلة استمرار العمل الفاعل والمؤثر، مع المزيد من الهيكلة الداخلية وتوضيح الأدوار، وتعزيز المشاركة بما يخدم أهداف الحزب والمجتمع.

تطوير أداء أمانة الشباب خلال المرحلة المقبلة

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من الأفكار والمقترحات التي تستهدف تطوير أداء أمانة الشباب خلال المرحلة المقبلة، وآليات تنفيذ المبادرات والأنشطة، كما شهد الاجتماع تبادل الرؤى حول سبل تعزيز دور الأمانة، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر لتحقيق المستهدفات التنظيمية والخدمية.