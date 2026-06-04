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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب مستقبل وطن يعلن التشكيلات التنظيمية الجديدة لعدد من الأمانات المركزية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مستقبل وطن، التشكيلات التنظيمية الجديدة لهيئات مكاتب عدد من الأمانات المركزية، وذلك ضمن خطة الحزب لإعادة هيكلة وتطوير العمل التنظيمي، ودعم الكوادر الحزبية بمختلف التخصصات؛ بما يعزز من فاعلية الأداء خلال المرحلة المقبلة.

حزب مستقبل وطن يعلن التشكيلات التنظيمية الجديدة لعدد من الأمانات المركزية

وشملت التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب أمانات (العلاقات العامة - البيئة - الشئون التشريعية - الطاقة - الاستثمار) المركزية.

حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية

أعلن حزب مستقبل وطن عن اختيار المهندس تامر الحبال أمينًا مساعدًا بهيئة مكتب أمانة الاستثمار المركزية بالحزب، في إطار خطة دعم الكفاءات والاستفادة من الخبرات المهنية المتخصصة داخل الهيكل التنظيمي للحزب.

ويأتي هذا الاختيار في ضوء توجهات الحزب نحو تمكين الكوادر القادرة على المساهمة في تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز دور الأمانات النوعية، بما يدعم رؤية الحزب وخططه خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، توجه المهندس تامر الحبال بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب سمير صبري أمين الاستثمار المركزي، على ثقتهم الغالية واختياره لتولي هذه المسؤولية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا كبيرًا لبذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحبال أنه سيعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في تحقيق أهداف أمانة الاستثمار المركزية، ودعم جهود الحزب في تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من الخبرات المتنوعة لخدمة الوطن والمواطن.
وأضاف أن العمل العام مسؤولية وطنية تتطلب رؤية عملية وقدرة على التواصل مع مختلف القطاعات، مؤكدًا حرصه على المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط الأمانة، وطرح الأفكار والمبادرات التي تسهم في دعم الاستثمار والإنتاج، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة.

وشدد الحبال على أن حزب مستقبل وطن يواصل أداء دوره الوطني من خلال دعم الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والتنسيق لتحقيق الأهداف التنظيمية والتنموية التي تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

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