حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية يكرم شركاء نجاح فاعلية أضحي الخير

في لفتة تعكس روح الأسرة الواحدة وتقدير العطاء، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية احتفالية لتكريم الأعضاء والقيادات الذين ساهموا في إنجاح فاعلية "أضحي الخير"، والتي جاءت لخدمة أهالي المحافظة تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.



شهدت الاحتفالية حضور الأستاذ وائل عبد العزيز، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة واسعة من أمناء الأمانات النوعية التي ساهمت في الفاعلية، إلى جانب لفيف من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الأستاذ وائل عبد العزيز عن شكره وتقديره لجميع المشاركين، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود المخلصة والدؤوبة التي بُذلت من أجل إخراج فاعلية "أضحي الخير" في أفضل صورة تليق باسم ومكانة حزب مستقبل وطن، وبمواطني المحافظة.

وأكد قائلا "إن ما رأيناه من تفانٍ وإنكار للذات في هذه الفاعلية ليس غريباً على كوادر الحزب؛ فهذا هو العهد المعتاد دائماً من قيادات وأعضاء مستقبل وطن في أي فاعلية أو نشاط يتم تنظيمه على أرض محافظة الإسماعيلية."

وقام أمين التنظيم بتوزيع دروع التقدير على المكرمين من مختلف الأمانات واللجان المشاركة، وسط أجواء سادتها البهجة والحماس لمواصلة العمل المجتمعي والسياسي بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من تواجد الحزب في الشارع الإسماعيلي.