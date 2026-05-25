قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري تؤكد تطبيق القانون لإزالة أي مخالفات على النيل دون استثناء أحد
وزيرا الخارجية والبترول: الترويج للمشروعات القومية الكبرى وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة
مفاجأة في مجموعة مصر بالمونديال.. المكسيك تستضيف منتخب إيران بعد القرار الأمريكي
تأجيل أولى جلسات استئناف نجل ميدو على حكم حبسه
ضبط سائق في الجيزة بتهمة التحرش بسيدة والإتيان بأفعال منافية للحياء
كلمات أغنية بحرية .. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب لـ محمد حماقي ؟ (فيديو)
ضبط 2 طن مجزءات دجاج مغسولة بالكلور بالإسماعيلية | صور
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في إجازة عيد الأضحى
تشغيل كامل لمنظومة الإفراج الجمركي من ثاني أيام عيد الأضحى
تكبيرات عيد الأضحى .. اعرف الصيغة الصحيحة ورددها حتى آخر أيام التشريق
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وقيمة الدعم الجديدة
مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طائر بعيون ضخمة ومنقار قارب يثير الجدل على الإنترنت

طائر مالك الحزين ذو المنقار القاربي
طائر مالك الحزين ذو المنقار القاربي
حنان توفيق

صنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة طائر "مالك الحزين ذو المنقار القاربي" ضمن الأنواع الأقل عرضة للخطر، إلا أن الدراسات تشير إلى تراجع أعداده تدريجيا بسبب فقدان الموائل الطبيعية والتغيرات البيئية.

وأعادت تقارير علمية تسليط الضوء على مظهره غير المألوف الذي يدفع كثيرين للاعتقاد بأنه صورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي أو كائن خيالي، رغم كونه طائر حقيقي يعيش في الطبيعة منذ آلاف السنين.

ويتميز الطائر، الذي يحمل الاسم العلمي " كوكليريوس كوكليريوس" بمنقار ضخم وعريض يشبه القارب، إضافة إلى عينين كبيرتين وتاج داكن يمنحه مظهرا غير معتاد مقارنة ببقية طيور مالك الحزين المعروفة بأعناقها الطويلة وأجسامها الرشيقة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "بوبيولار ساينس"، فإن هذا المنقار الفريد ليس مجرد سمة شكلية، بل يُعد أداة فعالة تساعد الطائر على صيد الأسماك والقشريات والبرمائيات والحشرات من المياه الضحلة، خاصة خلال ساعات الليل، إذ يعتمد الطائر على حاسة لمس متطورة في منقاره إلى جانب عينيه الكبيرتين المهيأتين للرؤية الليلية.

ويعيش هذا النوع في مناطق المستنقعات وأشجار المانغروف الممتدة من المكسيك مرورا بأمريكا الوسطى وصولا إلى أجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية، ويُعرف بسلوكه الانفرادي، إذ يقضي معظم وقته منفردا باستثناء موسم التكاثر.

كما يمتلك الطائر خصائص بيولوجية نادرة، من بينها نوع خاص من الريش يُعرف باسم "الريش المسحوقي"، يتحول تدريجيا إلى مسحوق يساعد على مقاومة الماء بدلاً من التساقط التقليدي للريش. وتشير تقارير إلى أن أصواته تشبه أحيانا التصفيق البشري، ما يضيف مزيدا من الغرابة إلى هذا الكائن اللافت.

الموائل الطبيعية والتغيرات البيئية كوكليريوس مالك الحزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

ترشيحاتنا

اليورانيوم

تطور بارز بالملف النووي.. إيران مستعدة لنقل اليورانيوم المخصب إلى الصين

ترامب

ترامب: السعودية وقطر على أبواب اتفاقيات أبراهام

شمال إسرائيل

إسرائيل تحت النار.. قصف صاروخي وانفجار طائرة مسيرة من لبنان شمال دولة الاحتلال

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

شيرين

حماقي وشيرين عبد الوهاب يطرحان ديو بحرية من ألبوم سمعوني.. فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد