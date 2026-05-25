ماذا يحدث في أسعار البيض بالسوق؟.. تفاصيل عاجلة

حالة من الجدل سببتها أسعار البيض والدواجن في السوق المصري وخاصة بعد التراجع الكبير وغير المتوقع الذي يشهده السوق في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تراجعت أسعار البيض اليوم الأحد 24 مايو ، ليتراوح سعر الكرتونة بالأسواق بين 100 و 110 جنيهات، بعدما تراوح سعرها من 150 لـ 160 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ80 جنيهًا جملة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا، بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 80 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 95 جنيهًا

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

البيض

وتطرح وزارة الزراعة البيض بأسعار مخفضة ليصل سعر الكرتونة لـ 90 جنيها ، وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتخفيف الأعباء على المواطنين .

تصدير بيض المائدة إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية

من جانبه قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الدواجن الحية والبيض الطازج، هى سلعة لها طبيعة خاصة شديدة المرونة صعودًا وهبوطًا وفق آليات العرض والطلب.

وأضاف خلال مداخلة فى برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وندى رضا، «شهدنا فى الفترة الأخيرة مواسم يكون فيها سحب كبير جدًا من السوق، ومواسم أخرى يكون فيها السحب ضعيفًا، ونحن الآن فى موسم يُعرف بموسم اللحوم، حيث تقوم معظم البيوت قبل عيد الأضحى بتجهيز اللحوم، فتقل معدلات استهلاك الدواجن والبيض بشكل طبيعي».

وتابع: «من المهم الإشارة إلى أن الإنتاج هذا العام أعلى من العام الماضى بنحو 20%، ما أدى إلى وجود فائض واضح فى المعروض».

ولفت إلى أنه تم فتح أبواب التصدير إلى عدد من الدول الإفريقية والآسيوية فى صورة بيض مائدة وكتاكيت ودواجن مجمدة ومصنعات، لكن مع ذلك لا يزال هناك تراجع فى الاستهلاك، وهو أمر طبيعى ومؤقت، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أسبوع أو أسبوعين بعد العيد، حتى يعود الاستهلاك إلى معدلاته الطبيعية".