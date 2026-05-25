أخبار التكنولوجيا... أهم مواصفات سماعة Oppo Enco Air5s و إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق في 2026

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أهم مواصفات جهاز HP ZBook 8 G2a

أعلنت شركة HP عن طرح جهاز ZBook 8 G2a، وهو جهاز كمبيوتر محمول بحجم 14 بوصة مزود بأحدث معالجات Ryzen AI من AMD .

تسريبات تكشف تغييرًا مفاجئًا في أسماء هواتف سامسونج القابلة للطي المقبلة

أفاد تسريب جديد من موقع Ice Universe، بأن هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة قد تأتي بأسماء أبسط مما كان متوقعا، موضحا أن الشركة قد تتخلى عن تسميتي "وايد" و"لارج" المربكتين اللتين انتشرتا مؤخراً في شائعات سلسلة هواتف Galaxy Z Fold 8.

قبل إطلاقها رسميا .. أهم مواصفات سماعة Oppo Enco Air5s

تستعد شركة أوبو لإطلاق زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية في وقت لاحق من هذا الشهر، ويبدو أن الشركة تركز بشكل كبير على الراحة

سيتم إطلاق سماعات Oppo Enco Air5s القادمة رسميًا في الصين في 25 مايو، ومن خلال الإعلانات التشويقية التي تم إصدارها حتى الآن، يبدو أن سماعات الأذن ستعتمد على تصميم شبه داخل الأذن بدلاً من تصميم أطراف السيليكون الأكثر عزلًا الموجود في العديد من طرازات TWS الحديثة.

بتصميم مذهل وسعر مفاجأة ..إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق في 2026

أطلقت JBL سماعات الأذن المفتوحة Soundgear Clips في أغسطس الماضي بتصميم لافت للنظر. تتميز السماعات وعلبة الشحن الخاصة بها بلمسة نهائية شفافة مميزة. وتوفرها الشركة بألوان جذابة، وهي: النحاسي الشفاف، والأسود الشفاف، والأبيض الشفاف، والأزرق الشفاف، والبنفسجي الشفاف.