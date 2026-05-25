قبل إطلاقها رسميا .. أهم مواصفات سماعة Oppo Enco Air5s

تستعد شركة أوبو لإطلاق زوج جديد من سماعات الأذن اللاسلكية في وقت لاحق من هذا الشهر، ويبدو أن الشركة تركز بشكل كبير على الراحة.

سماعات Oppo Enco Air5s

سيتم إطلاق سماعات Oppo Enco Air5s القادمة رسميًا في الصين في 25 مايو، ومن خلال الإعلانات التشويقية التي تم إصدارها حتى الآن، يبدو أن سماعات الأذن ستعتمد على تصميم شبه داخل الأذن بدلاً من تصميم أطراف السيليكون الأكثر عزلًا الموجود في العديد من طرازات TWS الحديثة.

من أبرز مميزاتها وزنها الخفيف. تقول أوبو إن وزن كل سماعة أذن لا يتجاوز 3.9 غرام، مما يجعلها أكثر راحةً للاستخدام لفترات طويلة، خاصةً لمن لا يفضلون سماعات الأذن الضخمة. ستتوفر السماعات بثلاثة ألوان: الأسود، والبنفسجي، والأبيض.

وعلى الرغم من أن تصميمها شبه داخل الأذن، إلا أن أوبو تعد بأداء قوي في تقليل ضوضاء المكالمات. تستخدم سماعات Enco Air5s نظامًا ثلاثي الميكروفونات مع معالجة صوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مصممة لعزل الكلام بشكل أفضل في البيئات الصاخبة مثل المقاهي، أو غرف السكن الجامعي، أو الأماكن الخارجية ذات ضوضاء الرياح.

ميزات سماعات Oppo Enco Air5s

ميزات سماعات Oppo Enco Air5s

أما بالنسبة للصوت، فقد زُودت سماعات الأذن بمحرك ديناميكي بقطر 12 مم، كما تُعلن أوبو عن ميزات مثل الصوت المكاني وضبط الصوت التكيفي. وكالعادة، ستكون جودة الصوت الفعلية أهم من قائمة الميزات، لكن يبدو أن الجهاز نفسه يُنافس بقوة في هذه الفئة.

وتُضيف الشركة مجموعة من الميزات المُريحة التي تبدو مُوجّهة للمستخدمين الأصغر سناً والطلاب. وتشمل هذه الميزات إمكانية الاتصال بجهازين في آنٍ واحد، وأزرار تحكم باللمس لضبط مستوى الصوت، ومشاركة الصوت، ودعم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل الترجمة الفورية ودمج المساعد الصوتي.

وتؤكد شركة أوبو على التوافق مع أجهزة أندرويد وآبل بدلاً من التركيز فقط على نظامها البيئي الخاص.

لم يتم تأكيد عمر البطارية والسعر الرسمي بعد، لذا من المرجح أن يتم الاحتفاظ بهذه التفاصيل لحدث الإطلاق نفسه.

ومن خلال الإعلانات التشويقية المبكرة، يبدو أن سماعات Enco Air5s أقل تركيزًا على كونها سماعات أذن خفيفة الوزن ومريحة يمكن للناس ارتداؤها طوال اليوم دون التفكير فيها كثيرًا.