قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد مجاهد: دمج الأندية «تهريج».. ومعتمد جمال صنع ملحمة مع الزمالك في ظروف صعبة
مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسل الأموال .. اليوم
موقعة الحسم .. منتخب الناشئين يصطدم بكوت ديفوار فى ربع نهائي أمم أفريقيا
منتخب مصر تحت 17 عامًا يواجه كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.. اليوم
نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة .. بشرى سارة بشأنها الآن
متى يوم التروية 2026؟.. اغتنمه بدعاء بعد 21 ساعة ولو لم تكن حاجاً
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نهائي كأس الأبطال للشباب.. والقناة الناقلة
مُعلّق رياضي: جمهور الزمالك يستحق فيلماً سينمائياً يُوثّق وفاءه
هشام عزمي يكشف تفاصيل إعداد أول استراتيجية وطنية لـ «الملكية الفكرية» في مصر خلال عامين | فيديو
ثروت سويلم: الزمالك أول نادٍ نجح في تطبيق نموذج المدير الرياضي
موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تطلق رسمياً جائزة The Moment 2026 لإحداث ثورة في عالم التصوير بالهواتف الذكية

فيفو
فيفو
احمد الشريف

أطلقت شركة "فيفو" (vivo) العالمية الرائدة مسابقتها السنوية الكبرى للتصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة تحت شعار “The Moment 2026”.

 وفتح الإعلان الرسمي للمسابقة الباب أمام المبدعين والمحترفين وهواة التصوير من مختلف دول العالم لتقديم لقطاتهم الإبداعية، مستهدفاً إشعال ثورة بصرية وتكنولوجية جديدة تسلط الضوء على الطفرات الهائلة التي حققتها عدسات الهواتف الذكية في توثيق اللحظات الاستثنائية لعام 2026.

فئات تحكيمية متنوعة تبرز دقة العدسات المبتكرة

تستهدف فيفو من خلال هذه النسخة المحدثة من مسابقتها فرز واكتشاف المواهب القادرة على استغلال الإمكانيات العتادية المعقدة للكاميرات.

 وتضم الجائزة عدة فئات تحكيمية متخصصة تشمل تصوير الشارع، والبورتريه، والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى فئة مخصصة لالتقاط الصور الليلية فائقة النقاء، مما يتيح للمشاركين إبراز قدرات مستشعرات هواتفهم في معالجة الإضاءة المنخفضة، وتوزيع الألوان الحيوية بدقة برمجية تضاهي الكاميرات الاحترافية.

لجان تحكيم دولية وجوائز مالية ضخمة للفائزين

تضم المسابقة لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى تتألف من كبار المصورين المحترفين ومخرجي التصوير السينمائي والخبراء التقنيين.

وحرصت الشركة الصينية على تخصيص جوائز مالية وعقابية تشجيعية ضخمة للفائزين بالمراكز الأولى، إلى جانب منحهم أحدث هواتفها الرائدة المطورة بالتعاون مع عمالقة البصريات عالمياً، فضلاً عن فرصة عرض أعمالهم الفائزة في معارض فنية كبرى تنظمها الشركة إقليمياً ودولياً.

انتعاش شغف صناعة المحتوى البصري في مصر

تمنح الجائزة فرصة ذهبية لجمهور المصورين وصناع المحتوى الرقمي في مصر والوطن العربي لاستعراض مهاراتهم البصرية ومنافسة المصورين العالميين.

وأوضح المنسقون الفنيون أن البنية التحتية البرمجية للمسابقة تتيح رفع الصور بسهولة فائقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وسط توقعات بإقبال مصري منقطع النظير يعزز من حضور المواهب الشابة في المحافل التكنولوجية الدولية ويدفع عجلة الابتكار البصري للأمام.

يبرهن إطلاق جائزة "The Moment 2026" على أن كاميرات الهواتف الذكية قد تجاوزت مرحلة الاستخدام التقليدي لتصبح أداة رئيسية للتعبير الفني والتوثيق الإنساني؛ ومع استمرار استقبال طلبات المشاركة.

 تترقب الأوساط التقنية بشغف الإعلان عن الصور الفائزة، والتي ستحدد بلا شك ملامح الاتجاهات البصرية القادمة وتصيغ مستقبل هندسة الكاميرات المحمولة.

فيفو vivo The Moment 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

انفجار منجم فحم بالصين

مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ترشيحاتنا

فيروس الإيبولا

نزيف غير مُبرّر .. ماذا يحدث لمصاب الإيبولا بعد 5 أيام؟

التنميل

التنميل مؤشر على أمراض خطيرة أبرزها الفشل الكلوى

الاطعمة المصنعة

تحذير: المواد الحافظة فى الأطعمة المصنعة تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية| تفاصيل

بالصور

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

صغرت جدا.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ذعر في البيت الأبيض .. عملية إطلاق نار قرب نقطة تفتيش ومقتل المهاجم | شاهد

جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض
جهاز الخدمة السرية حول البيت الأبيض

إطلالة رياضية.. رانيا يوسف تبهر متابعيها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد