فيفو تطلق رسمياً جائزة The Moment 2026 لإحداث ثورة في عالم التصوير بالهواتف الذكية

أطلقت شركة "فيفو" (vivo) العالمية الرائدة مسابقتها السنوية الكبرى للتصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة تحت شعار “The Moment 2026”.

وفتح الإعلان الرسمي للمسابقة الباب أمام المبدعين والمحترفين وهواة التصوير من مختلف دول العالم لتقديم لقطاتهم الإبداعية، مستهدفاً إشعال ثورة بصرية وتكنولوجية جديدة تسلط الضوء على الطفرات الهائلة التي حققتها عدسات الهواتف الذكية في توثيق اللحظات الاستثنائية لعام 2026.

فئات تحكيمية متنوعة تبرز دقة العدسات المبتكرة

تستهدف فيفو من خلال هذه النسخة المحدثة من مسابقتها فرز واكتشاف المواهب القادرة على استغلال الإمكانيات العتادية المعقدة للكاميرات.

وتضم الجائزة عدة فئات تحكيمية متخصصة تشمل تصوير الشارع، والبورتريه، والمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى فئة مخصصة لالتقاط الصور الليلية فائقة النقاء، مما يتيح للمشاركين إبراز قدرات مستشعرات هواتفهم في معالجة الإضاءة المنخفضة، وتوزيع الألوان الحيوية بدقة برمجية تضاهي الكاميرات الاحترافية.

لجان تحكيم دولية وجوائز مالية ضخمة للفائزين

تضم المسابقة لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى تتألف من كبار المصورين المحترفين ومخرجي التصوير السينمائي والخبراء التقنيين.

وحرصت الشركة الصينية على تخصيص جوائز مالية وعقابية تشجيعية ضخمة للفائزين بالمراكز الأولى، إلى جانب منحهم أحدث هواتفها الرائدة المطورة بالتعاون مع عمالقة البصريات عالمياً، فضلاً عن فرصة عرض أعمالهم الفائزة في معارض فنية كبرى تنظمها الشركة إقليمياً ودولياً.

انتعاش شغف صناعة المحتوى البصري في مصر

تمنح الجائزة فرصة ذهبية لجمهور المصورين وصناع المحتوى الرقمي في مصر والوطن العربي لاستعراض مهاراتهم البصرية ومنافسة المصورين العالميين.

وأوضح المنسقون الفنيون أن البنية التحتية البرمجية للمسابقة تتيح رفع الصور بسهولة فائقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وسط توقعات بإقبال مصري منقطع النظير يعزز من حضور المواهب الشابة في المحافل التكنولوجية الدولية ويدفع عجلة الابتكار البصري للأمام.

يبرهن إطلاق جائزة "The Moment 2026" على أن كاميرات الهواتف الذكية قد تجاوزت مرحلة الاستخدام التقليدي لتصبح أداة رئيسية للتعبير الفني والتوثيق الإنساني؛ ومع استمرار استقبال طلبات المشاركة.

تترقب الأوساط التقنية بشغف الإعلان عن الصور الفائزة، والتي ستحدد بلا شك ملامح الاتجاهات البصرية القادمة وتصيغ مستقبل هندسة الكاميرات المحمولة.