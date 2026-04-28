إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية تدوم حتى 11.5 ساعة.. فيفو تغزو الأسواق بسماعة لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

لمياء الياسين

أطلقت شركة فيفو سماعات أذن لاسلكية جديدة بأسعار معقولة، وهي TWS 5i. ويركز هذا الطراز على توفير الأساسيات مع الحفاظ على سعر منخفض بما يكفي ليجذب معظم الناس.
يُعدّ عمر البطارية أبرز ما يُميّز هذا الجهاز.

 تُشير شركة Vivo إلى أن البطارية تدوم حتى 11.5 ساعة بشحنة واحدة، وحوالي 50 ساعة مع غطاء الحماية. وهذا يكفي لعدة أيام من الاستخدام المُنتظم، ولن تحتاج على الأرجح إلى الشاحن كثيرًا.

تستخدم هذه السماعات تقنية بلوتوث 5.4 للاتصال وتدعم الاقتران بجهازين في آن واحد، مما يجعل التبديل بينهما سهلاً للغاية. كما يتوفر وضع زمن استجابة منخفض يصل إلى 42 مللي ثانية، وهو ما قد يُحسّن تجربة اللعب.

يتم التعامل مع الصوت بواسطة تقنية DeepX 3.0 من Vivo، مع توفر عدة أنماط صوتية للاختيار من بينها. كما يتوفر الصوت المكاني ، وإن كان يُعتبر ميزة إضافية أكثر منه ميزة رئيسية. أما بالنسبة للمكالمات، فتتوفر خاصية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضوح الصوت في الأماكن الصاخبة.

تزن كل سماعة أذن 4.2 غرام، وهي مصممة بشكل قياسي داخل الأذن. إنها خفيفة الوزن نسبياً، مما يعني أنها لن تسبب أي إزعاج حتى مع الاستخدام لفترات طويلة.


الأسعار والتوافر

يبلغ سعر سماعات الأذن 119 يوانًا صينيًا (ما يعادل 17 دولارًا أمريكيًا أو 1642 روبية هندية)، مما يضعها ضمن فئة السماعات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن مواصفاتها جيدة بالنسبة لسعرها. وهي متوفرة بثلاثة ألوان: الأسود الداكن، والأبيض، والأزرق السماوي. ولم يُعلن بعد عن موعد توفرها عالميًا.

في نهاية المطاف، تبدو سماعات TWS 5i كأحد تلك المنتجات التي لا تسعى جاهدة لإبهار المستخدمين بمواصفاتها التقنية. فهي تركز فقط على الأساسيات، وخاصة عمر البطارية، الذي لا يزال يمثل أهم ما يشغل بال الكثيرين في هذه الفئة.

