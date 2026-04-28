رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

ميزات هاتف Vivo Y500s
لمياء الياسين

أعلنت شركة Vivo عن هاتف Y500s بكاميرا 50 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 4 من الجيل الثاني.

 ويأتي هذا الطراز الجديد بعد فترة وجيزة من إطلاق هاتف Vivo Y6t. يتميز الجهاز بسعره المناسب، ولكنه مزود ببطارية كبيرة تدعم الشحن السريع ومعالج قوي.


يستخدم هاتف Vivo Y500s معالج Snapdragon 4 Gen 2، وهو معالج بتقنية 4 نانومتر، كما هو الحال في هاتف Vivo Y6t الذي تم إطلاقه مؤخرًا. 

ويأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

 وتطرح Vivo الهاتف بثلاثة خيارات: 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و8 جيجابايت + 512 جيجابايت.

يتميز الهاتف بشاشة LCD أمامية مقاس 6.75 بوصة بدقة 1570 × 720 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. تحافظ هذه الدقة على سعره ضمن الفئة الاقتصادية، بينما يُفترض أن يجعل معدل التحديث العالي التصفح والاستخدام العام أكثر سلاسة من الشاشات القياسية ذات معدل التحديث 60 هرتز.

يبدو أن أبرز تحسينات هاتف Y500s مقارنةً بهاتف Y6t تكمن في الكاميرا الخلفية. فقد زودت شركة Vivo هاتف Y500s بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع أن الشركة لم تُفصح عن تفاصيل المستشعر. أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فيحتوي Y500s على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.1. وتُعد سعة البطارية جانبًا مهمًا آخر في هذا الهاتف، حيث يأتي Vivo Y500s ببطارية سعة 7200 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 44 واط.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر هاتف Vivo Y500s من 1800 يوان صيني ، أي ما يعادل 265 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. أما نسختي 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و8 جيجابايت + 512 جيجابايت، فيبلغ سعرهما 2200 يوان صيني، أي ما يعادل 320 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. يتوفر الهاتف باللون الأسود والذهبي والفضي، وهو متاح الآن للشراء في الصين عبر متجر Vivo الإلكتروني.

