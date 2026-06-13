تامر حسني يحيي حفل زفاف زياد ابن سيد رجب | صور

أحيا الفنان تامر حسني، حفل زفاف ابن الفنان سيد رجب، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقدم تامر حسني، خلال حفل الزفاف باقة متنوعة من أغانيه الحماسية التي تفاعل معها الحضور، لاسيما العروسين.

زفاف ابن سيد رجب

واحتفل سيد رجب، بزفاف ابنه زياد، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من النجوم أبرزهم ليلى علوي.

أعمال سيد رجب

وشارك سيد رجب فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل بيبو وهو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.