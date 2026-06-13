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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير المصري يروج لفيلم القصص : أفضل عمل قدمته حتى الآن

امير المصري
امير المصري
يارا أمين

واصل الفنان أمير المصري الترويج لفيلمه الجديد “القصص”، المقرر انطلاق عرضه في دور السينما يوم 17 يونيو الجاري، من خلال مشاركة جمهوره بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وأظهرت اللقطات استعداد أمير المصري لتصوير عدد من مشاهد الفيلم، إلى جانب ظهوره مع عدد من أبطال العمل وأفراد فريق التصوير في أجواء كواليس اتسمت بالحماس.

وعلق أمير المصري على المنشور قائلًا: “قبل ما حد يسأل… آه، الجمال ده طبيعي، الفيلم القصص هينزل يوم 17 يونيو… وأقدر أقول بكل ثقة إنه أحلى فيلم عملته في حياتي”.

فيلم القصص

وتدور أحداث الفيلم حول عازف بيانو مصري يحلم بالسفر إلى العاصمة النمساوية فيينا بعد تبادل المراسلات مع فتاة نمساوية، وذلك على خلفية الأحداث السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر خلال الفترة من عام 1967 وحتى 1984، حيث يخوض رحلة مليئة بالتحديات تكشف له معاني الصداقة والصمود والإصرار.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم، وكريم قاسم، وأحمد الأزعر، وصبري فواز، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

وعلى صعيد آخر، ينتظر أمير المصري عرض عدد من مشروعاته السينمائية العالمية خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم “Alone Together”، الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا الرومانسية، فيما لم يُكشف حتى الآن عن موعد طرحه رسميًا في دور العرض

الفنان أمير المصري أمير المصري إنستجرام فيلم القصص فيلم “Alone Together”

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