الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أمير المصري يوقع بطوله مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية

النجم أمير المصري
أوركيد سامي

يشارك النجم أمير المصري في المسلسل الدرامي المستوحى من رواية Metropolis ضمن سلسلة روايات Berlin Noir للكاتب فيليب كير والتي تعتبر من سلسلة المؤلفات البوليسية الأكثر مبيعاً عالمياً ومن إنتاج شركة Apple TV+  .
ويضم المسلسل مع النجم أمير المصري والنجم الحائز على الاوسكار كولن فريث، ستيفن كامبل مور، أليكس نوفاك، جاكوب مكارثي، أماندا لورانس، العمل يتم إنتاجه بواسطة شركة Bad Wolf وأيضا يشارك في الإنتاج توم هانكس وجاري جويتزمان من شركة playTone، بالإضافة إلى Studio Babelsberg الألماني.
تدور أحداث المسلسل حول قصة نشأة المحقق الشهير بيرني جونتر عام 1928، حيث يتم ترقية الشرطي الشاب إلى وحدة جرائم القتل في برلين، وهي وحدة نخبوية ومخيفة، للتحقيق في قضية تبدو وكأنها لقاتل متسلسل يعيش على هامش المجتمع .
ويصور أمير المصري في الوقت الحالي مسلسل السفاح، والعمل من بطولة أمير المصري، ياسمينا العبد، والمسلسل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج هادي الباجوري .
وينتظر أمير المصري عرض فيلم القصص في السينمات، والعمل من بطولة أمير المصري، نيلي كريم، فاليري باشنر، احمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، احمد الازعر، خالد منصور، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد.
وفاز فيلم القصص  بجائزة التانيت الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان قرطاج السينمائي بدورته الـ ٥٩.
وشارك أمير المصري بفيلم القصص في المسابقة الرسمية بمهرجان البحر الاحمر السينمائي وذلك بعد مشاركة الفيلم بمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا.  
ويذكر أن فيلم Giant قد حقق اشادات واسعة مع عرضه في افتتاح مهرجان البحر الأحمر. يحكي فيلم Giant قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حامد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته. 
يضم فيلم Giant مع امير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.
قد شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero و Giant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم اقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر.
كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الاشادات خلال عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.
فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان. وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.
ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.
في سياق آخر، يشارك أمير المصري في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency ، حيث يقوم بدور سعيد، ضابط مخابرات إماراتي.
الموسم الثاني من The Agency بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر – سميث، أمير المصري، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت - ليون، ريتشارد جير.
وقد تلقى أمير المصري إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٥ في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، وحصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima ، كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland

