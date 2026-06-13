قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة اليوم السبت 13 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
الجدول الزمني الرسمي لمواعيد طرح وتحميل نظام أبل المنتظر iOS 27
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 13-6-2026
دعاء النجاح في الامتحان 2026.. أفضل الأدعية المستجابة للتوفيق وتيسير الإجابة وعدم النسيان
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم
الأكثر إزعاجا.. موافي: الصداع النصفي حميد.. ولا علاج نهائي له حتى الآن
موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف
نائب رئيس اتحاد طنجة: المفاوضات مع الزمالك وصلت لمرحلة متقدمة
كأس العالم.. أمريكا وباراجواي يعلنان التشكيل الرسمي لقمة المجموعة الرابعة
منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جونزاجا استعدادا لمباراة بلجيكا | شاهد
فيفا يعدل قمصان منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الجدول الزمني الرسمي لمواعيد طرح وتحميل نظام أبل المنتظر iOS 27

iOS 27
iOS 27
احمد الشريف

كشف الخبير التقني "ديفيد فيلان" في تقرير موسع نشرته مجلة "فوربس" (Forbes) الأمريكية، عن الخارطة الزمنية الرسمية ومواعيد إطلاق نظام تشغيل الآيفون الأحدث لعام 2026 "iOS 27".

وأكدت المجلة العالمية أن رحلة تدفق حزم البيانات البرمجية للجمهور قد بدأت بالفعل من الآن عبر مسارات اختبارية متعددة، تمهيداً للوصول إلى المحطة النهائية والطرح الرسمي المستقر لجميع المستخدمين حول العالم خلال الخريف المقبل.

انطلاق المرحلة التجريبية الأولى للمطورين عبر مراكز أبل الفنية

فتحت شركة أبل الأمريكية قنوات التحميل الفوري للإصدار التجريبي الأول للمطورين (Developer Beta 1) كأولى مراحل الجدول الزمني الفعلي,

وتستهدف هذه الخطوة الاستباقية المتاحة حالياً لعام 2026 منح مبرمجي التطبيقات فرصة كاملة لفحص الشفرات البنائية واكتشاف الثغرات العشوائية وتعديل برمجياتهم لتتوافق مع معايير النظام العصبية، وسط تحذيرات تقنية صارمة من تثبيتها على الهواتف الأساسية لعدم استقرار كفاءتها التشغيلية بنسبة 100%.

طرح النسخة التجريبية العامة للجمهور في هذا الموعد

تستعد أبل للانتقال إلى المرحلة الثانية من خارطة الطريق والمتمثلة في إطلاق برامج البيتا العامة (Public Beta).

وتوضح جداول فوربس الفنية أن المسار البرمجي المخصص للمستخدمين المغامرين من غير المطورين سيفتح رسمياً في منتصف شهر يوليو المقبل، حيث ستكون هذه الحزم أكثر استقراراً وأقل في المشاكل التقنية والنزيف الحراري اللحظي للقطع الداخلية، مما يتيح لعشاق التكنولوجيا تجربة ميزات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" بأمان نسبي.

سبتمبر المقبل الموعد الحاسم لصدور النسخة الرسمية المستقرة

تتجه أبل لإسدال الستار على الفترات الاختبارية وطرح التحديث العام والنهائي (Final Public Release) لكافة المستخدمين في سبتمبر 2026.

ويرتبط هذا الموعد التاريخي السنوي كيميائياً وفنياً بحدث الإعلان العالمي عن سلسلة هواتف "iPhone 17" الجديدة، حيث سيتوفر النظام كحزمة برمجية مجانية بالكامل ومثبتة استباقياً داخل عتاد الهواتف النخبوية المحدثة، وجاهزة للتحميل الهوائي المباشر (OTA) لبقية الطرازات المدعومة.

ترقب اقتصادي وتأهب داخل أسواق المحمول وصيانة الآيفون بمصر

تفتح هذه المواعيد المحددة بدقة نافذة ترقب واهتمام تسويقي بالغ الأهمية تتابعها محلات الاتصالات ومجموعات الدعم الفني بمصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى مراجعو الهاردوير محلياً أن وضوح الجدول الزمني يمنح المستهلك المصري فرصة كافية لتأمين بياناته وعمل النسخ الاحتياطية (Backup) اللازمة، فضلاً عن ترتيب أولويات الشراء استباقياً في سوق المستعمل، لاسيما بعد تأكيد قصر النظام الجديد على طرازات "آيفون 11" فما فوق واستبعاد الأجهزة الأقدم.

يبرهن بدء تدفق حزم "iOS 27" عبر جداول فوربس الزمنية على أن شركة أبل لعام 2026 تدير معركتها البرمجية بقدر عالٍ من التنظيم والدقة الهندسية.

ومع تسارع التحديثات عبر خوادم كوبيرتينو، يستعد قطاع الهواتف الذكية لطفرة تفاعلية مستدامة تؤكد من خلالها أبل أن نضج أنظمة التشغيل والتكامل المستدام مع قدرات الحوسبة العصبية هما الحصن الدفاعي الأول لحسم صدارة الفضاء الرقمي عالمياً.

iOS 27 iOS أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

عطل فيسبوك

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. ترقبوها قريباً

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد | التوسع في إنتاج أصناف القمح والتمور.. والمحافظ تبحث فرص التعاون مع شركة "إنجازات

رواج تجاري بأسواق الأسماك الحضارية ومجمع "الأوتليت": وعلى الجانب الخدمي والتجاري

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل الأهالي والزوار وسط استنفار لفرق الإنقاذ

مدير عام فرع هيئة رعاية بورسعيد الصحية ببورسعيد يواصل جولاته خلال العطلة الرسمية بمجمع الشفاء الطبي

مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يتابع الخدمات بمجمع الشفاء الطبي

بالصور

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة

البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

البشاميل
البشاميل
البشاميل

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد